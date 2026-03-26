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Stellantis weitet Öffnungszeiten des Heritage Hub aus

aum – 26. März 2026

Der Heritage Hub in Turin, das Automuseum mit dem italienischen Erbe von Stellantis, weitet seine Öffnungszeiten deutlich aus. Es ist ab sofort täglich außer montags geöffnet. Besucher haben die Wahl zwischen individuellen Besichtigungen dienstags bis donnerstags und rund 90-minütigen Führungen freitags und am Wochenende. Die auf dem Gelände des ehemaligen Fiat-Werks Mirafiori beheimatete Fahrzeugsammlung widmet sich den Marken Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth und Autobianchi.

Mit den erweiterten Öffnungszeiten reagiert das Museum auf steigende Besucherzahlen. Der öffentlich zugängliche Teil der Sammlung verzeichnete 2025 einen Anstieg um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Sammlung umfasst mehr als 300 historische Fahrzeuge, von bedeutenden Serienfahrzeugen bis hin zu Einzelstücken und Prototypen. In der Mitte der Ausstellungsfläche stehen 64 Oldtimer, die acht Themenbereiche repräsentieren.

Der Heritage Hub ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Führungen freitags und am Wochenende finden zu festen Zeiten statt.
Tickets gibt es ausschließlich online. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite Stellantis Heritage Hub

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Heritage Hub von Stellantis in Turin.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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