Über 2500 Vorbestellungen für den neuen Mazda CX-5

Der CX-5 ist eines der beliebtesten Mazda-Modelle weltweit. Nach über fünf Millionen verkauften Fahrzeugen startet in Kürze die dritte Generation des SUVs. Das neue Modell steht ab sofort für Probefahrten bei den Händlern bereit. Noch vor der offiziellen Markteinführung liegen in Deutschland bereits über 2500 Vorbestellungen vor.

Der Mazda CX-5 erhält einen 11,5 Zentimeter längeren Radstand für mehr Platz im Fond und etwa sieben Zentimeter breitere Hintertüren. Das Kofferraumvolumen beträgt 583 Liter und kann maximal auf bis zu 2.019 Liter erweitert werden – 381 Liter mehr als bei der vorherigen Generation. Serienmäßig ins Infotainmentsystem integriert ist Google Built-in mit Google Assistant, das später auf Gemini, den KI-Assistenten von Google, aktualisiert wird. Dadurch sind vernetzte Navigation über Google Maps, Sprachinteraktion und der Zugriff auf zahlreiche Apps über Google Play möglich.



Über die gesamte Modellpalette hinweg bietet der neue Mazda CX-5 mehr Ausstattung als sein Vorgänger. Die neue Einstiegsvariante Prime-Line verfügt bereits über ein höheres Ausstattungsniveau als die bisherige Centre-Line. Für die höchste Ausstattungsvariante Homura rechnet Mazda mit einem Verkaufsanteil von rund 70 Prozent. Der Einstiegspreis für den neuen Mazda CX-5 beträgt 34.990 Euro und liegt damit ausstattungsbereinigt etwa zehn Prozent unter dem Niveau des Vorgängers. (aum)