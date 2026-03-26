Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Über 2500 Vorbestellungen für den neuen Mazda CX-5

aum – 26. März 2026

Der CX-5 ist eines der beliebtesten Mazda-Modelle weltweit. Nach über fünf Millionen verkauften Fahrzeugen startet in Kürze die dritte Generation des SUVs. Das neue Modell steht ab sofort für Probefahrten bei den Händlern bereit. Noch vor der offiziellen Markteinführung liegen in Deutschland bereits über 2500 Vorbestellungen vor.

Der Mazda CX-5 erhält einen 11,5 Zentimeter längeren Radstand für mehr Platz im Fond und etwa sieben Zentimeter breitere Hintertüren. Das Kofferraumvolumen beträgt 583 Liter und kann maximal auf bis zu 2.019 Liter erweitert werden – 381 Liter mehr als bei der vorherigen Generation. Serienmäßig ins Infotainmentsystem integriert ist Google Built-in mit Google Assistant, das später auf Gemini, den KI-Assistenten von Google, aktualisiert wird. Dadurch sind vernetzte Navigation über Google Maps, Sprachinteraktion und der Zugriff auf zahlreiche Apps über Google Play möglich.

Über die gesamte Modellpalette hinweg bietet der neue Mazda CX-5 mehr Ausstattung als sein Vorgänger. Die neue Einstiegsvariante Prime-Line verfügt bereits über ein höheres Ausstattungsniveau als die bisherige Centre-Line. Für die höchste Ausstattungsvariante Homura rechnet Mazda mit einem Verkaufsanteil von rund 70 Prozent. Der Einstiegspreis für den neuen Mazda CX-5 beträgt 34.990 Euro und liegt damit ausstattungsbereinigt etwa zehn Prozent unter dem Niveau des Vorgängers. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mazda CX-5.

Mazda CX-5.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-5.

Mazda CX-5.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-5.

Mazda CX-5.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-5.

Mazda CX-5.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Foto der Woche: Mazda CX-5.
Die Top Ten der Woche: Zum ersten Mal über 2,5 Millionen Abrufe
Mazda CX-5.
Fahrbericht Mazda CX-5: Sanfter Riese mit schwachem Puls
Mazda CX-5.
Mazda CX-5 knackt die Fünf-Millionen-Marke
Mazda CX-5.
Der Mazda CX-5 bekommt ein neues Bediensystem
Mazda CX-5.
Mazda öffnet Konfigurator für CX-5

Audio

Autonews vom 25. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren