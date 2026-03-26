Das Museum von Alfa Romeo feiert runden Geburtstag

In diesem Jahr feiert das Musuem von Alfa Romeo sein 50-jähriges Jubiläum. Die im ehemaligen Werk im Mailänder Vorort Arese beheimatete historische Sammlung begeht dieses Ereignis mit besonderen Veranstaltungen und Aktionen. Das Programm beginnt am Sonntag, den 29. März, mit einer Backstage-Konferenz zum Thema „100 Jahre Touring“, die die Zusammenarbeit zwischen Alfa Romeo und der Carrozzeria Touring würdigt. Die gemeinsame Geschichte reicht von Karosserien für frühe Serienmodelle bis zur Montage des aktuellen Supersportwagens 33 Stradale. Außerdem umfasst das Programm eine Parade von Alfa-Romeo-Fahrzeugen mit Touring-Karosserie auf der museumseigenen Teststrecke.

Am 19. April starten die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag des ersten Alfa Romeo Spider. Das Museum würdigt die ersten vier Generationen des Duetto mit einer Konferenz, einer Parade und einer Ausstellung von Privatfahrzeugen. Die Präsentation ist auf die vier Bauserien aufgeteilt: Von April bis Juni steht der Duetto (1966–1969) im Mittelpunkt, von Juli bis August der Nachfolger Coda Tronca (1969–1983), von September bis Oktober das Modell Aerodinamica (1983–1989) und von November bis Dezember die vierte Generation des Spider (1989–1994).



Am 10. Mai eröffnet das Museum die Ausstellung „Cuore Sportivo“. Unter dem Motto „Sportliches Herz“ können Besucherinnen und Besucher in die Geschichte von Alfa Romeo eintauchen – anhand seiner wichtigsten Produkte aus den Bereichen Automobilbau, Luftfahrt, Schifffahrt und Industrie. Zu sehen sind auch Forschungsarbeiten und Prototypen.



Den Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten bildet der „Alfa Romeo Day“ am 21. Juni 2026. Wie es Tradition ist, wird an dem Wochenende, das dem offiziellen Gründungsdatum, dem 24. Juni, am nächsten liegt, der Geburtstag von Alfa Romeo mit einer Reihe von Veranstaltungen speziell für die Markenfans gefeiert. Hauptthema ist dieses Jahr die 50-Jahr-Feier des Museums.



Eine besondere Attraktion erwartet die Museumsbesucher am 8. November: Dann öffnet das Dokumentationszentrum von Alfa Romeo seine Türen. Dort werden historische Dokumente auf einer Gesamtlänge von rund 6.000 Metern archiviert, und jährlich werden mehr als 10.000 Anfragen aus aller Welt bearbeitet.



Die Teilnahme an den Jubiläumsveranstaltungen ist im Eintrittspreis für den Museumsbesuch enthalten.



Alfa Romeo eröffnete das Werksmuseum 1976 im damaligen Werk Arese bei Mailand. Seit 2011 stehen Sammlung und Gebäude unter der Schirmherrschaft der italienischen Denkmalschutzbehörde. Im Jahr 2015 wurde das Gebäude vollständig renoviert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.



Die Dauerausstellung umfasst rund 70 Fahrzeuge und ist in verschiedene Bereiche unterteilt: Timeline (Unternehmensgeschichte), Beauty (Design und seine gesellschaftliche Rolle) und Speed (Motorsport und Technologie). Seit 2020 ist auch der Bereich Collezione für Besichtigungen geöffnet. Dieses Depot enthält Fahrzeuge, die normalerweise nicht öffentlich ausgestellt sind, sowie Motoren, Modelle, Trophäen, Ausrüstung und Materialien. Weitere Bereiche widmen sich der Produktion von Flugzeugkomponenten sowie der Zusammenarbeit mit den Carabinieri. Jährlich besuchen mehr als 100.000 Menschen das Museo Storico Alfa Romeo. (aum)