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Next Generation Mobility

VW Transporter Kombi und Caravelle als Taxi

aum – 26. März 2026

Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert das Transporter-Programm um den Kombi und den Caravelle als Großraumtaxi mit acht und optional neun Sitzen. Sie stehen zu Netto-Preisen ab 46.600 Euro bzw. 47.930 Euro mit Dieselmotoren (TDI) sowie Plug-in Hybrid- und Elektroantrieb zur Wahl. Verfügbar ist auch die Version mit langem Radstand und ein 70 statt 55 Liter großer Tank.

Zu den speziellen Optionen gehören im Interieur ein Gummiboden und eine Kunstleder-Ausstattung. Darüber hinaus steht eine „Bi-Color“-Ausführung des Kunstleders zur Verfügung. Im Fahrgastraum versorgen serienmäßige USB-C-Schnittstellen die Fahrgäste mit Strom für Smartphones und Tablets. Neben dem Grundpaket mit Vorbereitung für ein Taxameter oder Spiegeltaxameter sind als Paket ein Taxi-Notalarm plus Dachzeichen-Halterung erhältlich. Ein Taxi-Dachzeichen in LED-Ausführung kann auf Wunsch bestellt werden. (aum)

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VW Caravelle Taxi.

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Photo: VWN via Autoren-Union Mobilität

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