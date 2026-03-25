Skoda Elroq und Enyaq bekommen Updates

Die Skoda-Modelle Elroq und Enyaq bekommen zur Jahresmitte ein umfangreiches Update. Es umfasst ein überarbeitetes, Android-basiertes Infotainmentsystem in neuer Optik und mit erweiterten Funktionen sowie ausgewählten Apps von Drittanbietern inklusive Video-Streaming. Powerpass, der hauseigene Ladeservice von Skoda, ist nun direkt in das Navigationssystem integriert. Er zeigt Bewertungen und Preise von Ladestationen an und ermöglicht die Autorisierung des Ladevorgangs direkt über den Navigationsbildschirm. Zum ersten Mal verfügen die beiden Elektrobaureihen auch über einen digitalen Fahrzeugschlüssel sowie One-Pedal-Driving und die Funktion Vehicle-to-Load.

Zu den weiteren Modellpflegemaßnahmen der Baureihe gehören ein 21-Liter-Frunk unter der Fronthaube mit Gasdruckfedern und eine belüftete Phonebox für kabelloses Laden. Aktualisierte Radarsysteme und Sensoren sowie erweiterte Online-Dienste verbessern die Assistenzsysteme. Das Tagfahrlicht erhält eine zusätzliche Stufe für schlechte Sichtverhältnisse (z. B. bei starker Bewölkung, in der Morgen- oder Abenddämmerung), in der zusätzlich zum Tagfahrlicht auch die Rückleuchten aktiviert werden. Die Einstiegsmodelle Elroq 60 und der Enyaq 60 erhalten außerdem Batterien in LFP-Technik.



Der neue Modelljahrgang 2027 ist ab Ende April bestellbar. (aum)