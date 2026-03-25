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Yamaha hat einen neuen Deutschlandchef

aum – 25. März 2026

Michael van Zomeren (54) ist neuer Deutschlandchef von Yamaha. Er übernimmt die Position des Country Managers übergangsweise parallel zu seiner Position als Director Marketing & Motorsport bei Yamaha Motor Europe (YME). Warum es zu dem überraschenden Wechsel kommt und was aus dem bisherigen Country Manager Marcel Driessen wird, ließ Yamaha auch auf Nachfrage unkommentiert.

Michael van Zomeren ist seit über 27 Jahren im Unternehmen und verfügt auch über Berufserfahrungen in Nord- und Südamerika sowie Japan. Nach 20 Jahren in der europäischen Zentrale in Schiphol-Rijk leitete er sechs Jahre lang als Country Manager die Geschicke von Yamaha Motor Scandinavia. Dort verantwortete der Niederländer die Geschäftsaktivitäten in Schweden, Norwegen, Dänemark, Grönland, Island und auf den Färöer-Inseln bevor er im Juli 2024 als Director Marketing & Motorsport bei YME berufen wurde. Seit dem er Mitglied des Management Committee von Yamaha Motor Europe und verantwortet dort die Bereiche Marketing, Motorsport sowie die Unternehmenskommunikation auf europäischer Ebene. (aum)

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Michael van Zomeren.

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Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 25. März 2026

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