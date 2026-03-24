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Next Generation Mobility

René Müller leitet den Volvo-Vertrieb

aum – 24. März 2026

René Müller wird neuer Vertriebschef von Volvo in Deutschland. Er übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Commercial Operations am 15. April. Er tritt die Nachfolge von Steffen Freichel an, der das Unternehmen zu Jahresbeginn auf eigenen Wunsch verlassen hat.

René Müller bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der deutschen Automobilbranche mit und hat verschiedene leitende Funktionen, unter anderem bei Mercedes-Benz und Smart, bekleidet – insbesondere in den Bereichen Vertrieb sowie B2B- und Flottengeschäft. Zuletzt war er Chief Operating Officer der Smart Europe GmbH in Stuttgart. In seiner neuen Funktion berichtet er an Herrik van der Gaag, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH und Head of Central Europe (DACH-NL). (aum)

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René Müller.

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Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

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