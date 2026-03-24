Cupra zeichnet seine besten Händler aus

Cupra hat seine besten deutschen Partnerbetriebe ausgezeichnet. Die „Top Dealer Awards“ wurden in den Kategorien Newcomer, Service, Marketing und Sales verliehen. Zum „Händler des Jahres“ wurde die Glinicke Gruppe ernannt, die in den Hauptbereichen insgesamt die besten Ergebnisse erzielte. Das starke Wachstum in allen Kundengruppen, die überdurchschnittliche Marktausschöpfung, hervorragende Kundenzufriedenheitswerte sowie eine positive Markenentwicklung gaben den Ausschlag für das traditionsreiche Unternehmen.

Die Auszeichnung als bester Newcomer ging an die Autogalerie Köhler GmbH. Im Bereich Service überzeugte das Autohaus Streit. Die Koch Mobile GmbH erhielt den Top Dealer Award in der Kategorie Marketing. Das Unternehmen überzeugte durch eine starke Beteiligung an Kampagnen, zahlreiche Aktivierungsmaßnahmen sowie bei der Nutzung digitaler Tools. Die Kategorie Sales gewann die Cupra Garage Weißenburg der Auto Bierschneider Gruppe mit einem überdurchschnittlich hohen regionalen Marktanteil.



Die Verleihung fand im Rahmen eines internationalen Händlermeetings am Firmensitz in Barcelona statt. (aum)