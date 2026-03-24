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Cupra zeichnet seine besten Händler aus

aum – 24. März 2026

Cupra hat seine besten deutschen Partnerbetriebe ausgezeichnet. Die „Top Dealer Awards“ wurden in den Kategorien Newcomer, Service, Marketing und Sales verliehen. Zum „Händler des Jahres“ wurde die Glinicke Gruppe ernannt, die in den Hauptbereichen insgesamt die besten Ergebnisse erzielte. Das starke Wachstum in allen Kundengruppen, die überdurchschnittliche Marktausschöpfung, hervorragende Kundenzufriedenheitswerte sowie eine positive Markenentwicklung gaben den Ausschlag für das traditionsreiche Unternehmen.

Die Auszeichnung als bester Newcomer ging an die Autogalerie Köhler GmbH. Im Bereich Service überzeugte das Autohaus Streit. Die Koch Mobile GmbH erhielt den Top Dealer Award in der Kategorie Marketing. Das Unternehmen überzeugte durch eine starke Beteiligung an Kampagnen, zahlreiche Aktivierungsmaßnahmen sowie bei der Nutzung digitaler Tools. Die Kategorie Sales gewann die Cupra Garage Weißenburg der Auto Bierschneider Gruppe mit einem überdurchschnittlich hohen regionalen Marktanteil.

Die Verleihung fand im Rahmen eines internationalen Händlermeetings am Firmensitz in Barcelona statt. (aum)

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Cupra zeichnete seine besten deutschen Händler in Barcelona mit dem Top Dealer Award ausgezeichnet.

Cupra zeichnete seine besten deutschen Händler in Barcelona mit dem Top Dealer Award ausgezeichnet.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Zum „Händler des Jahres“ von Cupra in Deutschland wurde die Glinicke Gruppe ernannt (v.l.): Sven Schuwirth (Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales), Geschäftsführer Florian Glinicke und Alexander Buk (Geschäftsführer Cupra Seat Deutschland).

Zum „Händler des Jahres“ von Cupra in Deutschland wurde die Glinicke Gruppe ernannt (v.l.): Sven Schuwirth (Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales), Geschäftsführer Florian Glinicke und Alexander Buk (Geschäftsführer Cupra Seat Deutschland).

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Cupra zeichnet seine besten Händler mit dem Top Dealer Award aus (v.l.): Erik Händler (Leiter der Händlerorganisation bei Cupra Seat Deutschland) übergab Geschäftsführer Robert Köhler und Theresa Köhler, Assistentin der Geschäftsleitung bei der Autogalerie Köhler, den Top Dealer Award in der Kategorie Newcomer.

Cupra zeichnet seine besten Händler mit dem Top Dealer Award aus (v.l.): Erik Händler (Leiter der Händlerorganisation bei Cupra Seat Deutschland) übergab Geschäftsführer Robert Köhler und Theresa Köhler, Assistentin der Geschäftsleitung bei der Autogalerie Köhler, den Top Dealer Award in der Kategorie Newcomer.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Cupra zeichnet seine besten Händler aus (v.l.): Jorge Luna (Leiter Vertrieb Service bei Cupra Seat Deutschland) und übergab den Top Dealer Award im Bereich Service an Geschäftsführer Johannes Streit vom Autohaus Streit.

Cupra zeichnet seine besten Händler aus (v.l.): Jorge Luna (Leiter Vertrieb Service bei Cupra Seat Deutschland) und übergab den Top Dealer Award im Bereich Service an Geschäftsführer Johannes Streit vom Autohaus Streit.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Cupra zeichnet seine besten Händler aus (v.l.): Den Top Dealer Award in der Kategorie Marketing überreichte Marketingleiter Giuseppe Fiordispina an Bereichsleiterin Kathrin Hinrichsen von der Koch Mobile GmbH.

Cupra zeichnet seine besten Händler aus (v.l.): Den Top Dealer Award in der Kategorie Marketing überreichte Marketingleiter Giuseppe Fiordispina an Bereichsleiterin Kathrin Hinrichsen von der Koch Mobile GmbH.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Cupra zeichnet seine besten Händler aus: Vertriebsleiter Marcus Hoffmann übergibt den Top Dealer Award im Bereich Sales an Ines Fleischmann, Geschäftsführerin der Auto Bierschneider Gruppe.

Cupra zeichnet seine besten Händler aus: Vertriebsleiter Marcus Hoffmann übergibt den Top Dealer Award im Bereich Sales an Ines Fleischmann, Geschäftsführerin der Auto Bierschneider Gruppe.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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