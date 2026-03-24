Nicht nur die steigenden Treibstoffpreise, auch höhere Gebühren für Stell- und Campingplätze stimmen Camper nachdenklich. Ist die gewohnte Urlaubsform tatsächlich noch preisgünstig? Eine begeisterter Kitesurfer aus der Nachbarschaft fährt seit Jahren mit seiner Familie im VW T6 und einem Fendt-Caravan von Frankfurt am Main an die Costa Brava in Katalonien. Nun aber steht wegen des Preisniveaus ein Fragezeichen hinter dem Urlaubsziel. Auch wenn Diesel in Frankreich (2 Euro) und Spanien (1,80 Euro) zurzeit weniger kostet als bei uns, allein für die Hin- und Rückreise werden zusätzlich gut 720 Euro für Treibstoff fällig. Wo lässt sich zurzeit sparen? (aum)