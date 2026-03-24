Der Micra spielt in der Icon League mit

Nissan begleitet die Icon League auch in der vierten Saison wieder als exklusiver Automobilpartner. Das von Toni Kroos und Elias Nerlich geschaffene Hallenfußball-Format bietet dabei auch dem neuen vollelektrischen Micra eine Bühne. Die Icon League findet mit elf Spieltagen und Play-Ins in der Messe Berlin einen neuen festen Standort und ein fannahes Umfeld. Das Finale findet erneut auf internationalem Boden statt – diesmal am 17. Mai in Zürich. Nissan sorgt für die Shuttle-Services und die Präsentation des „Rulebreakers“ jedes Spiels. Neben Twitch und Sport1 wurde Matchday 01 in Season Four erstmals auch live auf Sky Sport ausgestrahlt. (aum)