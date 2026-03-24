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Next Generation Mobility

Der Micra spielt in der Icon League mit

aum – 24. März 2026

Nissan begleitet die Icon League auch in der vierten Saison wieder als exklusiver Automobilpartner. Das von Toni Kroos und Elias Nerlich geschaffene Hallenfußball-Format bietet dabei auch dem neuen vollelektrischen Micra eine Bühne. Die Icon League findet mit elf Spieltagen und Play-Ins in der Messe Berlin einen neuen festen Standort und ein fannahes Umfeld. Das Finale findet erneut auf internationalem Boden statt – diesmal am 17. Mai in Zürich. Nissan sorgt für die Shuttle-Services und die Präsentation des „Rulebreakers“ jedes Spiels. Neben Twitch und Sport1 wurde Matchday 01 in Season Four erstmals auch live auf Sky Sport ausgestrahlt. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

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Nissan ist Automobilpartner der Hallenfußballserie The Icon League.

Nissan ist Automobilpartner der Hallenfußballserie The Icon League.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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