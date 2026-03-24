Managementwechsel bei Mazda

Dr. Georg Schulte (40) wird zum 1. April neuer Direktor Service von Mazda in Deutschland und verantwortet künftig die Service- und Aftersales-Aktivitäten der Marke. Sein Vorgänger Gerd Meyer (60) wechselt als Direktor Customer & Technical Service zu Mazda Motor Europe. Er folgt dort auf Dirk Weiss, der in den Ruhestand geht.

Georg Schulte ist gelernter Automobilkaufmann und promovierter Betriebswirt. Bislang war er als Senior Manager Digital Business für zahlreiche Digitalprojekte der Marke verantwortlich. Er ist seit 21 Jahren im Unternehmen tätig und durchlief verschiedene Positionen in den Bereichen Finanzanalyse, Außendienst und Vertrieb. In seiner neuen Funktion berichtet er an Deutschland-Geschäftsführer Bernhard Kaplan.



Gerd Meyer ist seit 1990 bei Mazda tätig. Seine Laufbahn begann im Prüf- und Testlabor. Weitere Stationen führten ihn in den Service-Außendienst und in den Vertrieb, bevor er im Oktober 2014 als Direktor Service die Leitung des Service- und Aftersales-Bereichs übernahm.



Neuer Senior Manager Digital Business und Nachfolger von Georg Schulte wird ebenfalls zum 1. April 2026 Michael Stieglitz (41), der bereits auf eine langjährige Tätigkeit in diesem Bereich zurückblicken kann. Zuletzt war der Diplom-Kaufmann als Manager Digital Platforms im Digital Business Team von Mazda Motors Deutschland tätig. Seit 2014 ist Stieglitz in verschiedenen Positionen für die digitale Entwicklung der Marke verantwortlich. (aum)

