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Der Frühjahrsputz erhöht auch die Sicherheit

aum – 24. März 2026

Zu den ersten milden Tagen gehört für viele Autofahrer ein Frühjahrsputz des Wagens. Nach Monaten mit Nässe, Streusalz und Schmutz ist eine gründliche Reinigung mehr als nur Kosmetik: Sie pflegt nicht nur die Substanz des Autos, sondern erhöht auch die Sicherheit im Straßenverkehr. Klare Scheiben, gut funktionierende Wischer, saubere Leuchten und ein trockener Innenraum wirken sich direkt positiv auf Sicht, Erkennbarkeit und Bedienbarkeit aus, betont die Gesellschaft für Technische Überwachung. Ein sauberes Fahrzeug kann zudem helfen, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen – etwa Beschädigungen, Korrosionsstellen oder undichte Bereiche.

Fußmatten und Teppiche nehmen im Winter viel Feuchtigkeit auf – und damit auch Salz und Schmutz. Gründliches Saugen, das Entfernen von Rückständen sowie das Trocknen nasser Matten senken das Risiko für beschlagene Scheiben und unangenehme Gerüche. Für Armaturen und Kunststoffflächen reichen häufig leicht angefeuchtete Mikrofasertücher aus. Aggressive Glanzsprays sind für eine sachgerechte Reinigung meist nicht nötig. In der Pollenzeit kann zudem ein Blick auf den Innenraumfilter sinnvoll sein: Ein verschmutzter Filter mindert die Luftqualität und begünstigt beschlagene Scheiben.

Für die Außenreinigung – möglichst in einer Waschanlage – empfiehlt die GTÜ ebenfalls ein systematisches Vorgehen. Eine Vorwäsche löst groben Schmutz und den typischen Winterfilm. Danach werden Lack- und Glasflächen schonender gereinigt, weil weniger Partikel über die Oberfläche gezogen werden. Wichtige Bereiche sind Radkästen und Felgen: Dort sammeln sich Bremsstaub und Salzreste, die das Material angreifen können. Auch Türfalze, Einstiege und Dichtungen verdienen Aufmerksamkeit, weil sich dort Schmutz und Feuchtigkeit festsetzen. Eine sparsame Pflege der Gummidichtungen hält sie geschmeidig und reduziert Knarzgeräusche.

Für die Verkehrssicherheit besonders relevant sind Scheiben, Spiegel und Beleuchtung. Streifenfreie Front- und Seitenscheiben verbessern den Durchblick – gerade bei tief stehender Frühlingssonne. Geputzt wird nicht nur außen, sondern auch innen, denn in der Wintersaison läuft die Frontscheibenlüftung besonders häufig, und es setzen sich feine Partikel auf dem Glas ab. Wischerblätter sollten gereinigt und bei Schlierenbildung ersetzt werden, empfiehlt die Stuttgarter Prüf- und Sachverständigenorganisation. Leuchten und Reflektoren müssen ebenfalls sauber sein, damit das Fahrzeug gut zu sehen ist.

Ergänzend lohnt sich ein kurzer Technik-Check: Funktioniert die Scheibenwaschanlage? Ist ausreichend Reinigungsflüssigkeit vorhanden? Und sind Reifenprofil und -druck noch in Ordnung? (aum)

Weiterführende Links: GTÜ-Presseseite

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Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) rät nach dem Winter auch beim Auto zum Frühjahrsputz.

Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) rät nach dem Winter auch beim Auto zum Frühjahrsputz.

Photo: GTÜ via Autoren-Union Mobilität

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