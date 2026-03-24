Mercedes-AMG kündigt neuen GT an

Mit dem Concept GT Track Sport hat Mercedes-AMG im vergangenen Jahr ein erstes Signal gesendet. Nun zeigt sich, das Konzeptfahrzeug dient als Technologieträger für zwei neue Modelle: den neuen GT3 und den künftigen GT Black Series. Der Track Sport dient als Homologationsmodell für den GT3-Nachfolger. Ein straßenzugelassener, mit gelbgrünen und roten Akzenten getarnter Prototyp durchläuft seit Herbst umfangreiche fahrdynamische Erprobungen auf Testgeländen und Rennstrecken. Neben der hauseigenen Entwicklungsstrecke in Immendingen gehörten dazu auch der Bilster Berg, Portimão und Monteblanco. Mit dem Beginn der Testphase auf der Nürburgring-Nordschleife folgt nun der nächste Entwicklungsschritt.

Auch die Farben werden nun klar zugeordnet: Rot steht künftig für den Mercedes‑AMG GT3 als zentrales Element der Farbwelt von Mercedes‑AMG Motorsport, Gelbgrün für den straßenzugelassenen Mercedes‑AMG GT Black Series. (aum)

