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Next Generation Mobility

VW und Enercity testen bidirektionales Laden in der Flotte

aum – 23. März 2026

Volkswagen Nutzfahrzeuge und Enercity starten ein gemeinsames Pilotprojekt für bidirektionales Laden (BiDi). Im Mittelpunkt stehen der VW ID Buzz sowie eine BiDi-fähige Ladeinfrastruktur des Energieversorgers aus Hannover. Ziel des Projekts ist es, die technische Machbarkeit, die wirtschaftlichen Potenziale und den gesellschaftlichen Nutzen von Vehicle-to-Grid (V2G) im realen Betrieb aufzuzeigen und zur Marktreife zu bringen.

Im ersten Schritt konzentrieren sich die Projektpartner auf Anwendungen für Gewerbekunden mit planbaren Standzeiten und -orten der firmeneigenen Flotten – beispielsweise über Nacht. Der Anwendungsfall wird mit 75 ID Buzz Cargo erprobt, die Enercity als Servicefahrzeuge einsetzt und die mehr als die Hälfte aller Elektrofahrzeuge in der Flotte des Energieunternehmens aus Hannover, dem Standort des Bulli-Werks, ausmachen. (aum)

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Volkswagen Nutzfahrezuge und der Hannoveraner Energieversorgern Enercity wollen in einem Pilotprojekt bidirektioanles Laden speziell für Gewerbekunden testen (v.l.n.r.): CSO Christian Haferkamp und Vorstandsvorsitzende Aurélie Alemany von Enercity sowie VWN-Vorstandvorsitzender Stefan Mecha und Vertriebschef Lars Krause.

Volkswagen Nutzfahrezuge und der Hannoveraner Energieversorgern Enercity wollen in einem Pilotprojekt bidirektioanles Laden speziell für Gewerbekunden testen (v.l.n.r.): CSO Christian Haferkamp und Vorstandsvorsitzende Aurélie Alemany von Enercity sowie VWN-Vorstandvorsitzender Stefan Mecha und Vertriebschef Lars Krause.

Photo: VWN via Autoren-Union Mobilität

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Volkswagen Nutzfahrezuge und der Hannoveraner Energieversorgern Enercity wollen in einem Pilotprojekt bidirektioanles Laden speziell für Gewerbekunden testen (v.l.n.r.): CSO Christian Haferkamp und Vorstandsvorsitzende Aurélie Alemany von Enercity sowie VWN-Vorstandvorsitzender Stefan Mecha und Vertriebschef Lars Krause.

Volkswagen Nutzfahrezuge und der Hannoveraner Energieversorgern Enercity wollen in einem Pilotprojekt bidirektioanles Laden speziell für Gewerbekunden testen (v.l.n.r.): CSO Christian Haferkamp und Vorstandsvorsitzende Aurélie Alemany von Enercity sowie VWN-Vorstandvorsitzender Stefan Mecha und Vertriebschef Lars Krause.

Photo: VWN via Autoren-Union Mobilität

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