DGR: Triumph spendiert wieder den Hauptgewinn

Triumph ist erneut offizieller Partner des „Distinguished Gentleman’s Ride“ und spendet für die weltweite Motorradausfahrt und Spendensammlung zugunsten der Prostatakrebsforschung und Männergesundheit den Hauptgewinn. Dabei handelt es sich um das „DGR Edition“-Unikat einer Speed Twin 1200 Café Racer. Auffälliges Merkmal ist eine maßgeschneiderte Sitzbank aus Harris Tweed. Zudem gibt es anlässlich von 15 Jahren DGR eine Jubiläumsgrafik sowie ein Echtheitszertifikat für das Einzelstück. Der Gewinner wird per Zufallsprinzip ausgelost.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Registrierung unter www.gentlemansride.com

sowie das Freischalten von vier Profilabzeichen vor Kampagnenende. Gefordert sind dabei unter anderem mindestens 250 US-Dollar (ca. 216 Euro) an persönlich gesammelten Spenden (umgerechnet in die jeweilige Landeswährung). Zusätzlich vergibt Triumph an die drei weltweit erfolgreichsten Sammler jeweils ein Motorrad aus der Modern-Classic-Reihe.



Der Distinguished Gentleman’s Ride findet in diesem Jahr am 17. Mai statt. Traditionell kleiden sich viele Teilnehmer elegant in edlem Zwirn im Vintage-Stil, und natürlich sind auch Frauen willkommen. Im vergangenen Jahr nahmen bei 1038 Ausfahrten in 108 Ländern insgesamt 127.000 Fahrer teil und sammelten 7,6 Millionen US-Dollar im Rahmen der Movember-Kampagne. (aum)