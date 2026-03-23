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DGR: Triumph spendiert wieder den Hauptgewinn

aum – 23. März 2026

Triumph ist erneut offizieller Partner des „Distinguished Gentleman’s Ride“ und spendet für die weltweite Motorradausfahrt und Spendensammlung zugunsten der Prostatakrebsforschung und Männergesundheit den Hauptgewinn. Dabei handelt es sich um das „DGR Edition“-Unikat einer Speed Twin 1200 Café Racer. Auffälliges Merkmal ist eine maßgeschneiderte Sitzbank aus Harris Tweed. Zudem gibt es anlässlich von 15 Jahren DGR eine Jubiläumsgrafik sowie ein Echtheitszertifikat für das Einzelstück. Der Gewinner wird per Zufallsprinzip ausgelost.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Registrierung unter www.gentlemansride.com
sowie das Freischalten von vier Profilabzeichen vor Kampagnenende. Gefordert sind dabei unter anderem mindestens 250 US-Dollar (ca. 216 Euro) an persönlich gesammelten Spenden (umgerechnet in die jeweilige Landeswährung). Zusätzlich vergibt Triumph an die drei weltweit erfolgreichsten Sammler jeweils ein Motorrad aus der Modern-Classic-Reihe.

Der Distinguished Gentleman’s Ride findet in diesem Jahr am 17. Mai statt. Traditionell kleiden sich viele Teilnehmer elegant in edlem Zwirn im Vintage-Stil, und natürlich sind auch Frauen willkommen. Im vergangenen Jahr nahmen bei 1038 Ausfahrten in 108 Ländern insgesamt 127.000 Fahrer teil und sammelten 7,6 Millionen US-Dollar im Rahmen der Movember-Kampagne. (aum)

Weiterführende Links: Triumph-Presseseite

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Einzelstück: Triumph Speed Twin 1200 Café Racer „DGR Edition“.

Einzelstück: Triumph Speed Twin 1200 Café Racer „DGR Edition“.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

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Einzelstück: Triumph Speed Twin 1200 Café Racer „DGR Edition“.

Einzelstück: Triumph Speed Twin 1200 Café Racer „DGR Edition“.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

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Distinguished Gentleman’s Ride 2024.

Distinguished Gentleman’s Ride 2024.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Triumph

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Beim Distinguished Gentlemans’s Ride dürfen natürlich auch Frauen mitfahren, wie hier TV-Moderatorin Grace Webb.

Beim Distinguished Gentlemans’s Ride dürfen natürlich auch Frauen mitfahren, wie hier TV-Moderatorin Grace Webb.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

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Distinguished Gentleman&#039;s Ride 2022 (Deutschland).

Distinguished Gentleman's Ride 2022 (Deutschland).

Photo: Autoren-Union Mobilität/Triumph/Boris Grbavac

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Distinguished Gentleman&#039;s Ride 2022 (Deutschland).

Distinguished Gentleman's Ride 2022 (Deutschland).

Photo: Autoren-Union Mobilität/Triumph/Boris Grbavac

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Distinguished Gentleman’s Ride 2024.

Distinguished Gentleman’s Ride 2024.

Photo: Autoren-Union Mobilität/themotofoto/Dan Lim

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