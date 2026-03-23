Stauprognose: Der Ferienverkehr nimmt Fahrt auf

Mit dem Start der Osterferien steigt am Wochenende (27.–29.3.) die Staugefahr auf den deutschen Autobahnen deutlich. In Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beginnen die Ferien. Bremen und Niedersachsen haben bereits seit einer Woche Osterferien.

Der verkehrsreichste Tag des Wochenendes dürfte nach Einschätzung des ADAC der Freitag werden. Staus sind insbesondere auf den Hauptverbindungen in Richtung Nord- und Ostsee sowie in die Alpen und Mittelgebirge zu erwarten. Auch am Samstagvormittag bleibt die Staugefahr hoch, erst im Tagesverlauf entspannt sich die Verkehrslage etwas. Der Sonntag dürfte insgesamt deutlich ruhiger verlaufen. Die Bautätigkeit auf den Autobahnen nimmt weiter zu und sorgt zusätzlich für Engpässe.



Zu den besonders staugefährdeten Autobahnen zählen unter anderem:

- A 1 Fehmarn - Lübeck – Hamburg – Bremen - Osnabrück; Köln - Dortmund

- A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berliner Ring

- A 3 Arnheim - Oberhausen – Köln; Würzburg – Nürnberg - Passau

- A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Chemnitz – Dresden - Görlitz

- A 5 Karlsruhe – Basel; Frankfurt – Kassel

- A 6 Heilbronn – Nürnberg - Pilsen

- A 7 Hamburg – Hannover – Kassel - Fulda; Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe - Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Halle/Leipzig - Nürnberg – München

- A 10 Berliner Ring

- A 93 Rosenheim – Kiefersfelden

- A 94 München – Passau

- A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 96 München - Lindau

- A 99 Autobahnring München



Auch im benachbarten Ausland muss auf wichtigen Reiserouten mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. In Österreich sind davon vor allem die Tauernautobahn (A 10), die Inntalautobahn (A 12) und die Brennerautobahn (A 13) zwischen Innsbruck und dem Brennerpass betroffen. Baustellen und hohes Verkehrsaufkommen können dort für Verzögerungen sorgen.



Zu den besonders belasteten Strecken in der Schweiz zählen die A 1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, die A 2 von Luzern über den Gotthard bis nach Chiasso sowie die A 3 von Basel nach Chur. In Italien ist insbesondere die Brennerroute (A 22) staugefährdet. Darüber hinaus kann es in den beliebten Urlaubsregionen Südtirols, beispielsweise im Pustertal, Grödnertal, Gadertal und Vinschgau, zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen.



Der Gründonnerstag zählte im Jahr 2025 zu den zehn staureichsten Tagen des Jahres. Vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden war die Staugefahr besonders hoch. Auch in diesem Jahr erwartet der ADAC den meisten Reiseverkehr am Gründonnerstag. Am Ostermontag, dem 6. April, ist nachmittags auf den Rückreiserouten mit erhöhtem Verkehr zu rechnen. Am Ostersonntag dürfte es hingegen sehr ruhig auf den Fernstraßen bleiben. (aum)



