Neue Aufbauten für den VW Crafter

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) bringt weitere Spezialaufbauten für den Crafter auf den Markt. Zusammen mit den Herstellern Spier und Schoon werden die Fahrzeuge direkt über das Händlernetz vertrieben. Neu sind eine Drei-Seiten-Kipper-Lösung von Schoon sowie ein vielseitig nutzbarer Kofferaufbau von Spier.

Der gewichtsoptimierte Kofferaufbau ist für alle Motor-/Getriebe-Varianten und Längen des Crafter mit Einzelkabine verfügbar. Er wiegt je nach Größe – inklusive Hecktüren sowie Dachspoiler – zwischen 429 und 598 Kilogramm. Ausgestattet mit verschiedenen, frei kombinierbaren Ladebordwänden beträgt das Gewicht zwischen 562 und 769 Kilogramm. Variantenabhängig sind Ladevolumen von 15,3 bis 20,5 Kubikmetern möglich. Die Nutzlast ergibt sich aus der jeweiligen Kombination von Fahrgestell und Aufbau sowie den gewählten Zusatzausstattungen.



Ein lichtdurchlässiges GFK-Dach sorgt für einen hellen Laderaum, und LED-Leuchtstreifen, links und rechts im Dachrahmen montiert, schaffen auch bei wenig Tageslicht einen gut ausgeleuchteten Arbeitsraum. Im Außenrahmen eingelassene Airline-Schienen mit integrierten Zurrbügeln sowie verschiedene Ladungssicherungsoptionen sorgen für die nötige Flexibilität. Ein kratzunempfindlicher Ladeboden sowie erhöhte Scheuerleisten und zusätzliche Wandverstärkungen gewährleisten dabei die notwendige Robustheit im täglichen Einsatz. Der neue Crafter-Kofferaufbau ist wahlweise mit Hecktüren oder Ladebordwänden von Bär Cargolift oder Dhollandia ausrüstbar.



Der Drei-Seiten-Kipper von Schoon verfügt über eine niedrige Beladehöhe. Dank zahlreicher Querstreben ist eine hohe Punktlast möglich. Die leicht zu öffnenden Bordwände aus standardmäßigen Aluminium-Hohlkammerprofilen sind mit gut bedienbaren, stabilen Langweg-Verschlüssen versehen, die bündig in die Bordwand eingelassen sind. Optional sind auch lackierte Stahlbordwände in verschiedenen Varianten verfügbar. Grund- und Kipprahmen des Aufbaus wurden im Tauchbad in einem Stück feuerverzinkt (zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung).



Bedienen lässt sich der hydraulische Schoon-Kipper über einen Taster im Armaturenbrett des Crafter. Der Kipper kann mit weiterem Zubehör wie Boxen, Laubgitteraufsätzen oder Beleuchtung branchenspezifisch ausgestattet werden.



Die Preise beginnen bei 54.852 Euro netto (66.024 Euro brutto) für den Kofferaufbau und bei 54.216 Euro netto (64.409 Euro brutto) für den Kipper. (aum)



