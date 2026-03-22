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Next Generation Mobility

Stellantis bringt acht Marken und 60 Modelle nach Paris

aum – 22. März 2026

Stellantis wird beim Pariser Autosalon (12.–18.10.) 60 Modelle auffahren, darunter auch einige Premieren. Der Autokonzern wird mit den acht Marken Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel und Peugeot vertreten sein. Der Stand in Halle 6 wird 5340 Quadratmeter umfassen.

Unter anderem wird Lancia in Paris den neuen Gamma im Fastback-Design präsentieren, Leapmotor stellt den B03 und zeigt außerdem den B03X und den B05, die beide für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant sind. Peugeot wird mit neuen Konzeptfahrzeugen vertreten sein. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Lancia Gamma.

Lancia Gamma.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Stellantis

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Stellantis wird auf dem 91. Pariser Autosalon mit acht Marken und 60 Modellen vertreten sein.

Stellantis wird auf dem 91. Pariser Autosalon mit acht Marken und 60 Modellen vertreten sein.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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