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Next Generation Mobility

Vorschau: Neuheiten über Neuheiten

aum – 20. März 2026

Leider kommt es immer wieder vor, dass die Presse nicht vorab, sondern erst auf dem Termin selbst von einer Sperrfrist für die Veröffentlichung erfährt. Daher sind wir in der vergangenen Woche gleich zwei angekündigte Artikel schuldig geblieben. Die Fahrberichte über den gelifteten Opel Astra und die umfangreich überarbeitete Yamaha Ténéré 700 World Raid erscheinen daher nun erst im Laufe der nächsten Tage, wenn die Embargos fallen. Außerdem stellen wir in der nächsten Woche noch sechs weitere Neuheiten vor.

Bei Porsche steht mit dem bis zu 1156 PS starken Cayenne Electric die nächste Stufe der Elektrifizierung an, und Ducati wird die neue Superleggera V4 Centenario vorstellen. Leapmotor erweitert die B10-Baureihe um eine Hybridversion mit Range Extender. Außerdem erklärt Europa-Chef Danilo Annese die Strategie des chinesischen Stellantis-Ablegers.

Great Wall Motor bringt nach Ora und Wey mit Haval eine weitere Produktlinie nach Deutschland. Den Auftakt machen das Mittelklasse-SUV H6 sowie Kompakt-SUV Jolion Pro, die zu echten Kampfpreisen angeboten werden. Frank Wald dreht mit den beiden Neuzugängen die ersten Runden.

Mit dem EV2 präsentiert Kia seinen neuen Einstiegsstromer. Mit zwei Batterieoptionen, bis zu 453 Kilometer Reichweite und Preisen ab 26.600 Euro könnte er zum starken Konkurrenten für das kommende VW-Konzern-Trio VW ID Polo, Cupra Raval und Skoda Epiq werden. Bevor die ersten Fahrzeuge im nächsten Monat zum Händler rollen, berichtet Frank Wald von seinen ersten Erfahrungen mit dem neuen Modell.

Kleiner Bär ganz groß, heißt es dann noch in unserem Praxistest Fiat Grande Panda Hybrid.

Außerdem halten wir sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten rund um Auto, Motorrad und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)

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Porsche Cayenne Turbo Electric.

Porsche Cayenne Turbo Electric.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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GWM Haval H6.

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Photo: GWM via Autoren-Union Mobilität

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Haval Jolion Pro.

Haval Jolion Pro.

Photo: GWM via Autoren-Union Mobilität

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Leapmotor B10.

Leapmotor B10.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

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Kia EV2.

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Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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Opel Astra.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Yamaha Ténéré 700 World Raid.

Yamaha Ténéré 700 World Raid.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

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Fiat Grande Panda Hybrid.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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