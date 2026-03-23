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Next Generation Mobility

Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

aum – 23. März 2026

Der jüngste Überlastungsangriff kam aus Singapur. Mal sehen, was der nahe und ferne Osten sich für uns noch einfallen lässt. Immerhin bleibt festzuhalten: Unsere Datenbank hat geliefert, wenn auch mehr als normal. Doch die Werte dieser Woche nähern sich von oben wieder den Zahlen an, wie wir sie in der Vergangenheit bereits gesehen haben. Bisher war der beste Wert 1,5 Millionen. Gestehen wir Singapur für diese Woche also ein Extra von einer halben Millionen Abrufe zu oder warten wir ab? Vielleicht erleben in diesen Tagen wieder einen Wachstumsschub. Nächste Woche mehr dazu. Die Hälfte der Artikel in den Top Ten stammen von unseren Autoren.

Von der rekordverdächtigen Gesamtzahl von 712.215 abgerufenen Texten wurden 59.922 als RTF- und 65.813 als PDF-Dateien als Downloads heruntergeladen. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten der Woche:

1. BMW i3: Doppelherz der Freude

2. Vorstellung DS No. 7: Bestseller mit neuem Auftritt

3. DAT-Report 2026: Mehr Geld für Neuwagen, weniger für Gebrauchte

4. Vorabfahrt VW ID Cross: Hoffnungsträger für unter 28.000 Euro

5. Fahrbericht Nissan Micra: Kulleraugen unter Strom

6. China bekommt einen eigenen ID

7. Der Ferrari Amalfi öffnet sich

8. Leapmotor bei deutschen Privatkunden hoch im Kurs

9. Fahrbericht Ineos Grenadier: Mit frischem Schrot und Korn

10. Im Rückspiegel: 75 Jahre Allrad bei Alfa Romeo

Mit 1.189.414 Downloads von Fotos und Video ermittelte unser Server für die vergangene Woche einen überdeutlichen Rekord. Wäre interessant zu wissen, wo die Extra-Foto- und Videoabrufe alle gelandet sind. Bei den Fotos liegt das des Skoda 988 von1958 in der Sammlung „Concepts Unmasked“ im Skoda-Museum in Mladá Boleslav vorn. Auch das Video der Woche zeigt die Ausstellung. (aum)

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Foto der Woche: Skoda 988 von 1958.

Foto der Woche: Skoda 988 von 1958.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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