Nun bekommt auch der Ioniq 6 sein N

Hyundai bringt als zweites Elektro-Performancemodell nach dem Ioniq 5 N nun den Ioniq 6 N, der im vergangenen Jahr beim Goodwood Festival of Speed vorgestellt wurde und nun zu einem Preis ab 75.900 Euro auf den Markt kommt. Verbreiterte Kotflügel, aktive Luftklappen am Frontspoiler und ein vom Motorsport inspirierter Schwanenhals-Spoiler erzeugen gezielten Abtrieb und sorgen für hohe Fahrstabilität auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Matrix-LED-Scheinwerfer schärfen den Auftritt. Serienmäßig rollt der Ioniq 6 N auf 20-Zoll-Schmiedefelgen.

Unter der Karosserie steckt eine vollständig neu entwickelte Fahrwerksarchitektur. Ein tiefergelegtes Rollzentrum sorgt für zusätzliche Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und dynamisches Kurvenverhalten, ohne den Fahrkomfort im Alltag einzuschränken, wie Hyundai verspricht.



Die beiden Elektromotoren liefern 448 kW (609 PS) und kurzzeitig weitere 30 kW (41 PS) bei aktiviertem N Grin Boost, der das Drehmoment auch noch einmal von 740 Newtonmetern auf 770 Nm anhebt. Der N beschleunigt in 3,4 Sekunden (mit Launch Control: 3,2 Sekunden) von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 257 km/h. Spezifische Funktionen wie N e-Shift und N Active Sound+ steigern das Fahrgefühl haptisch und akustisch.



Das N-Sportlenkrad bietet integrierte Tasten für die verschiedenen Drive Modes, den N Grin Boost sowie die individuell konfigurierbaren Custom Modes. Die Pedalerie ist in Aluminiumoptik ausgeführt. Mit an Bord sind unter anderem der Autobahnassistent 2.0 und der autonome Notbremsassistent 2.0.



Das weiterentwickelte Batteriemanagementsystem bietet spezielle Einstellungen für unterschiedliche Rennstrecken-Szenarien wie Drag-, Sprint- oder Langstreckeneinsätze. Optimiertes Temperaturmanagement und eine verbesserte Batterievorkonditionierung verkürzen die Vorbereitungszeit und ermöglichen eine dauerhaft hohe Leistungsabgabe. Der neue elektronisch gesteuerte Dämpfer mit integrierten Hubsensoren erlaubt eine präzise Anpassung an wechselnde Fahrbedingungen. (aum)



