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Weniger Verbrauch mit dem Caravan im Schlepp

aum – 20. März 2026

Von Michael Kirchberger

Dass ein Wohnwagen im Schlepp eines Personenwagens dessen Treibstoffverbrauch drastisch nach oben treibt, ist eine Binsenweisheit. Versuche in der Vergangenheit, den Caravan windschlüpfiger zu gestalten, haben zu keinen befriedigenden Ergebnissen geführt. In den 1980er Jahren erfuhren Versuche wie der des Herstellers Tabbert mit dem abgeschrägten Bug des Modells Wind eher Spott als Benzineinsparung. Beim Trailerhersteller Knott geht die Entwicklung nun neue Wege. Man hat sich den Unterboden einmal näher angeschaut. (aum)

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Der Trailerhersteller Knott arbeitet an einer Unterbodenverkleidung für Wohnwagen, um den Kraftstoffverbrauch im Gespannbetrieb zu senken.

Der Trailerhersteller Knott arbeitet an einer Unterbodenverkleidung für Wohnwagen, um den Kraftstoffverbrauch im Gespannbetrieb zu senken.

Photo: Knott via Autoren-Union Mobilität

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