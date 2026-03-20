Fiat 600 jetzt zusätzlich als reiner Benziner

Nach der Elektro- und der Mildhybrid-Ausführung bietet Fiat den 600 jetzt auch als reinen Benziner an. Der 1,2-Liter-Motor mit drei Zylindern und Sechs-Gang-Schaltgetreibe leistet 100 PS (74 kW) und ist in den vier bekannten Ausstattungslinien Pop, Icon, La Prima und Sport erhältlich.

Zum Marktstart gibt es zudem das limitierte Sondermodell „Street“. Es verfügt unter anderem über schwarze 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine zweifarbige Lackierung in Weiß mit schwarzem Dach sowie Nebelscheinwerfer und Blinkleuchten in LED-Technologie. Dazu kommen weitere schwarze Exterieurdetails. Innen gibt es schwarze Sitzbezüge mit weißen „Fiat“-Logos sowie Dachhimmel und Einlagen der Armaturentafel in Schwarz. Mit an Bord sind unter anderem beheizbare Vordersitze und Klimaautomatik. Zur Serienausstattung zählen außerdem das schlüssellose Zugangssystem, die elektrische Parkbremse und Parksensoren hinten.



Die Preise für den Fiat 600 1.2 T beginnen bei 24.490 Euro. Den Street gibt es für 28.490 Euro und im Leasing ab 179 Euro. (aum)