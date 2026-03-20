Bimota hat es auch kleiner

Nach der Übernahme durch Kawasaki bedient die Edelschmiede Bimota nun auch kleinere Hubraumklassen. Die von der KB 998 Rimini inspirierte neue KB 399 basiert auf der Kawasaki ZX-4 RR. Sie entlockt dem kompakten Vierzylinder mit 80 PS (59 kW) noch einmal drei PS mehr und verfügt über ein höherwertigeres Fahrwerk, eine eigenständige Verkleidung mit Winglets und feinere Komponenten im Detail. eine eigenständige Verkleidung mit Winglets sowie feinere Komponenten. Als ES (Edizione Speciale) bietet die Bimota unter anderem zusätzlich noch Carbon-Teile. Einen Preis nannte Kawasaki noch nicht. (aum)Einen Preis nannte Kawasaki noch nicht. (aum)