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Kompakt: BYD sucht den Anschluss

aum – 20. März 2026

Von Jürgen Pander

Der chinesische Hersteller BYD will hierzulande kräftig zulegen. Zuletzt schwächelte vor allem das Mittelklassemodell Atto 3, ein Familienwagen im kompakten SUV-Look, der sich im Umfeld von Konkurrenzmodellen wie dem VW ID 4, Ford Explorer, Kia EV4 oder dem Skoda Elroq tummelt. Allerdings bot der Atto im Vergleich zu den Wettbewerbern eher unterdurchschnittliche Alltagswerte. Daher wurde er nun rundum aufgewertet. Der Allround-Familienwagen trägt nun den Namenszusatz Evo und bietet ab sofort einen kraftvolleren Antrieb, einen größeren Kofferraum, eine höhere Ladeleistung und mehr Reichweite. (aum)

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BYD Atto 3 Evo.

BYD Atto 3 Evo.

Photo: BYD via Autoren-Union Mobilität

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