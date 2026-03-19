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Next Generation Mobility

Skoda öffnet seine Schatzkammer

aum – 19. März 2026

Das Skoda-Museum in Mladá Boleslav öffnet ein neues Depot. „Concepts Unmasked“ ergänzt die Hauptausstellung um 31 Prototypen, Konzeptfahrzeuge und Studien ab den 1950er-Jahren. Viele der Fahrzeuge waren bislang noch nie öffentlich zu sehen. Sie werden in einer historischen Fabrikhalle aus dem Jahr 1913 gezeigt. Besichtigungen sind nach vorheriger Anmeldung und im Rahmen einer Führung möglich.

Die neue Sammlung ergänzt die im Dezember eröffnete Schau „Sleeping Beauties“. Zusammen bilden sie einen separaten Rundgang, der mit einem Guide und nach vorheriger Reservierung erkundet werden kann. Jedes Exponat ist mit einer kurzen Beschreibung versehen; weitere Details sind durch Scannen eines QR-Codes abrufbar. Wie bei der Hauptausstellung des Museums wird auch die Ausstellung im neuen Depot von Zeit zu Zeit aktualisiert. (aum)

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„Concepts Unmasked“ im Skoda-Museum in Mladá Boleslav.

„Concepts Unmasked“ im Skoda-Museum in Mladá Boleslav.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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Skoda 973 (1953).

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Skoda 988 (1958).

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Skoda 988 (1958).

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Skoda 988 (1958).

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Skoda 990 (1963).

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Skoda 990 (1963).

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Skoda 990 (1963).

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Skoda 998 (1963).

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Skoda 998 (1963).

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Skoda 720 (1971).

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Skoda 720 (1971).

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Skoda 720 (1971).

Skoda 720 (1971).

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Skoda 720 (1971).

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Skoda 736 (1975).

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Skoda 763 (1977).

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Skoda 763 (1977).

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Skoda 763 (1977).

Skoda 763 (1977).

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Skoda 783 (1987).

Skoda 783 (1987).

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Skoda 783 (1987).

Skoda 783 (1987).

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Skoda 783 (1987).

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Skoda 784 (1992).

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Skoda 784 (1992).

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Skoda 784 (1992).

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Skoda 784 (1992).

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Skoda Roomster Concept (2003).

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Skoda Roomster Concept (2003).

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Skoda Tudor (= two Door) von 2002.

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Skoda Tudor (= two Door) von 2002.

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Skoda Tudor (= two Door) von 2002.

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Skoda Tudor (= two Door) von 2002.

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Skoda Yeti (2005).

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Skoda Yeti (2005).

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Skoda Yeti (2005).

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Skoda Yeti (2005).

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Skoda Joyster (2006).

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Skoda Joyster (2006).

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Skoda Joyster (2006).

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Skoda Joyster (2006).

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Skoda Joyster (2006).

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Skoda Fabia Pick-up (2008).

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Skoda Fabia Pick-up (2008).

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Skoda Fabia Pick-up (2008).

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Skoda Fabia Pick-up (2008).

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Skoda Fabia Pick-up (2008).

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Skoda Vision D (2011).

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Skoda Vision D (2011).

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Skoda Vision D (2011).

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Skoda Yeti Pick-up (2013).

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Skoda Yeti Pick-up (2013).

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Skoda Vision E (2017).

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Skoda Vision E (2017).

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