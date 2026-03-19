Skoda öffnet seine Schatzkammer

Das Skoda-Museum in Mladá Boleslav öffnet ein neues Depot. „Concepts Unmasked“ ergänzt die Hauptausstellung um 31 Prototypen, Konzeptfahrzeuge und Studien ab den 1950er-Jahren. Viele der Fahrzeuge waren bislang noch nie öffentlich zu sehen. Sie werden in einer historischen Fabrikhalle aus dem Jahr 1913 gezeigt. Besichtigungen sind nach vorheriger Anmeldung und im Rahmen einer Führung möglich.

Die neue Sammlung ergänzt die im Dezember eröffnete Schau „Sleeping Beauties“. Zusammen bilden sie einen separaten Rundgang, der mit einem Guide und nach vorheriger Reservierung erkundet werden kann. Jedes Exponat ist mit einer kurzen Beschreibung versehen; weitere Details sind durch Scannen eines QR-Codes abrufbar. Wie bei der Hauptausstellung des Museums wird auch die Ausstellung im neuen Depot von Zeit zu Zeit aktualisiert. (aum)



