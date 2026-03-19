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US-Zölle bremsen Ducati

aum – 19. März 2026

In einem rückläufigen Markt, geprägt von Zöllen, ungünstigen Wechselkursen sowie der Umstellung auf die neue Abgasnorm, hat Ducati 2025 einen Umsatz von 925 Millionen Euro erzielt. Das sind rund 75 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Der operative Gewinn sank von 91 auf 52 Millionen Euro, der Absatz ging um knapp 3.500 Einheiten auf weltweit 50.895 Motorräder zurück.

Insbesondere die in den Vereinigten Staaten – Ducatis wichtigstem Markt – erhobenen Zölle sowie ungünstige Wechselkursentwicklungen, vor allem beim US-Dollar und beim Yen, haben das Ergebnis negativ beeinflusst. Hinzu kam die regulatorische Umstellung auf die Abgasnorm Euro 5+, die die Verfügbarkeit einiger Schlüsselmodelle – Monster, Hypermotard und Desert X – vorübergehend einschränkte. Diese kehrten Anfang dieses Jahres mit dem neuen V2-Motor in die Modellpalette zurück. In Deutschland rangierte die Marke auf Platz sechs der Zulassungsstatitik.

Die Auswirkungen der globalen Rahmenbedingungen habe Ducati besser überstanden als andere Hersteller, betonte CEO Claudio Domenicali. Der Motorradmarkt erlebe zudem derzeit eine Phase der Normalisierung nach dem Hoch in den Jahren nach der Pandemie. Die Umsatzrendite von 5,6 Prozent garantiere dem Unternehmen Stabilität. (aum)

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Ducati-Werk in Bologna.

Ducati-Werk in Bologna.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Ducati

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Autonews vom 18. März 2026

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