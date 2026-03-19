Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Exklusiv

Kompakt: E-Fuels als zweite Säule

aum – 19. März 2026

Von Peter Schwerdtmann

Während batterieelektrische Antriebe bei Pkw zunehmend an Bedeutung gewinnen, sieht es in anderen Bereichen anders aus. Rund 37 Prozent der Autos, 62 Prozent der Lkw sowie über 80 Prozent von Schiffen und Flugzeugen werden laut EU-Prognose auch 2040 noch auf flüssige Energieträger angewiesen sein.Eine neue Analyse von eFuel Alliance und Porsche Consulting stellt diese Entwicklung sogar noch deutlicher dar. Sie kommt zu dem Schluss: Der Hochlauf der Elektromobilität könnte langsamer verlaufen als geplant. Kurzfristig bremsen knappe Rohstoffe wie Lithium oder Nickel. Langfristig könnte der schleppende Ausbau der Stromnetze zum limitierenden Faktor werden. Die Folge: Der Bedarf an flüssigen Kraftstoffen dürfte höher bleiben als bislang angenommen.

Damit rücken synthetische Kraftstoffe stärker in den Fokus. E-Fuels – hergestellt aus grünem Strom, Wasser und CO₂ aus der Luft – gelten als potenziell klimaneutrale Alternative zu fossilen Energieträgern. Weltweit sind bereits über 500 Projekte angekündigt, mehr als 120 Unternehmen planen den Einstieg in die Produktion bis 2030. Die Studie prognostiziert: Wenn der industrielle Hochlauf gelingt, könnten fossile Kraftstoffe in der EU ab 2046 vollständig ersetzt werden. (aum)

Hier die exklusive Story

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Porsche setzt auf e-Fuels.

Porsche setzt auf e-Fuels.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Porsche

Download:

Ähnliche Artikel

Uniti.
Verbände fordern ambitioniertere Quoten für strombasierte Kraftstoffe
Elektromobilität.
Kurskorrektur gefordert: Die Skepsis gegenüber der E-Mobilität bleibt
Uniti, der Bundesverband Energie Mittelstand (vormals Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen), setzt sich schon seit geraumer Zeit für klimafreundliche Kraftstoffe ein.
Erneuerbare Kraftstoffe: Noch fehlt Planungssicherheit
Batteriebetriebener Lkw: Mercedes-Benz e-Actros.
Uniti: Vorschlag zur Lkw-Mautbefreiung greift zu kurz
Uniti.
Uniti: „So ist sind die Klimaziele nicht zu erreichen“

Audio

Autonews vom 18. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren