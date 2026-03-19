Unter 318 Euro im Monat geht es kaum

Von den reinen Spritkosten über die Versicherung bis hin zum Werkstattbesuch: Die Kosten für einen eigenen Pkw sind vielfältig und in den vergangenen Jahren immer stärker gestiegen. Obwohl der Wertverlust in der Regel der größte Kostenblock für Fahrzeughalter ist, rücken – gerade aufgrund der hohen Kraftstoffpreise – die Unterhaltskosten zunehmend in den Fokus. Der ADAC hat untersucht, welche Verbrenner-Gebrauchtwagen im monatlichen Unterhalt besonders kostengünstig sind.

Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass es sich um ein drei Jahre altes Fahrzeug handelt, das für weitere fünf Jahre genutzt wird. In dieser Zeit werden pro Jahr 15.000 Kilometer gefahren. In die Berechnung fließen alle relevanten Faktoren ein: die Betriebskosten (Kraftstoff, Öl, AdBlue, Pflege), Fixkosten (Steuer, Versicherung) und die Werkstattkosten (Inspektion, Verschleiß, Reifenersatz). Der Wertverlust wurde bewusst außen vor gelassen, da er erfahrungsgemäß für viele Gebrauchtwagen-Interessenten eine eher untergeordnete Rolle bei der Kaufentscheidung spielt. Bei der Erhebung wurden die durchschnittlichen Kraftstoffpreise der vergangenen drei Monate verwendet, die deutlich niedriger sind als die aktuellen Preise.



Die oberen Plätze in der Auswertung belegen vor allem Kleinst- und Kleinwagen. An der Spitze steht die mit Autogas betriebene Variante Eco-G des Dacia Sandero, die auf 318 Euro Unterhaltskosten im Monat kommt. Ausschlaggebend dafür ist vor allem der LPG-Antrieb – vorausgesetzt, der Dacia wird konsequent mit Autogas betrieben. Betankt man ihn mit Benzin, was technisch ebenfalls möglich ist, fallen die Unterhaltskosten höher aus.



Auch reine Benziner schaffen es, in vergleichbare Kostenregionen vorzudringen: Der Mazda 2 Hybrid kostet nur sieben Euro mehr im Monat als der Dacia. Auf dem dritten Rang landet mit dem Skoda Scala (332 Euro) sogar ein Auto der unteren Mittelklasse. Und auch familienfreundliche Gebrauchtwagen gibt es zu vergleichsweise geringen monatlichen Kosten: Auf dem 16. Platz landet beispielsweise der Golf Variant mit 1,0-Liter-Motor, der mit 346 Euro ebenfalls noch relativ günstig ist.



Unter den Top 20 finden sich außerdem ein weiterer VW, zwei weitere Dacia sowie drei Skoda-Modelle. Hinzu kommen jeweils zwei Modelle von Toyota, Seat und Suzuki sowie je ein Modell von Kia und Renault.



Bei der Wahl eines kostengünstigen Gebrauchtwagens spielt die Motorisierung eine wichtige Rolle: Je kleiner und effizienter der Motor ist, desto geringer fallen in der Regel auch der Spritverbrauch und die Wartungskosten (z. B. Ölwechsel) aus. Zudem sind diese Fahrzeuge oft günstiger in der Versicherung. (aum)



