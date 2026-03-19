Royal Enfield baut in zehn Monaten eine Million Motorräder

Royal Enfield, Weltmarktführer in den Klassen zwischen 250 und 750 Kubikzentimetern Hubraum, hat zum zweiten Mal in Folge innerhalb eines Jahres mehr als eine Million Motorräder produziert. Die Zahl wurde bereits nach zehn Monaten des Geschäftsjahrs 2025/2026 erreicht. Die indische Marke mit den britischen Wurzeln feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum und wird mit der Flying Flea auch ins Elektrosegment einsteigen.

Nach den operativen Schwierigkeiten der vergangenen Jahre infolge der Insolvenz des Importeurs KSR steuert Royal Enfield den Vertrieb jetzt über eine eigene deutsche Niederlassung und verspricht eine bessere Lieferfähigkeit. Aktuell sollen rund 1600 Bestellungen vorliegen. Ziel ist es, in diesem Jahr die Zulassungen in Deutschland um 50 Prozent auf 3000 Stück zu steigern. 2025 war die Marke die Nummer elf auf dem Markt. (aum)



