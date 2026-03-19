Ducatisti treffen sich rund um den Globus

Bevor am ersten Juli-Wochenende in Misano die „World Ducati Week“ (WDW) diesmal im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums steht, treffen sich Fans der Marke in aller Welt zum traditionellen „#WeRideAsOne“. Am 9. Mai versammeln sie sich überall zu lokalen Zusammenkünften mit gemeinsamen Ausfahrten. Im vergangenen Jahr kamen rund um den Globus über 19.000 Ducatisti zusammen. Händler und die offiziellen Ducati-Clubs gestalten das Programm in vielen Metropolen der Welt mit. Für die Teilnahme an der WDW 2026 gibt es darüber hinaus bis zum 25. März noch das „Early Advantage"-Angebot mit begrenzten Sonderkonditionen. (aum)

















