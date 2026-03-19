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Next Generation Mobility

Ducatisti treffen sich rund um den Globus

aum – 19. März 2026

Bevor am ersten Juli-Wochenende in Misano die „World Ducati Week“ (WDW) diesmal im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums steht, treffen sich Fans der Marke in aller Welt zum traditionellen „#WeRideAsOne“. Am 9. Mai versammeln sie sich überall zu lokalen Zusammenkünften mit gemeinsamen Ausfahrten. Im vergangenen Jahr kamen rund um den Globus über 19.000 Ducatisti zusammen. Händler und die offiziellen Ducati-Clubs gestalten das Programm in vielen Metropolen der Welt mit. Für die Teilnahme an der WDW 2026 gibt es darüber hinaus bis zum 25. März noch das „Early Advantage"-Angebot mit begrenzten Sonderkonditionen. (aum)









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Ducati-Treffen „We ride as one“ in Stuttgart.

Ducati-Treffen „We ride as one“ in Stuttgart.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one“.

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Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktion „We ride as one“.

Ducati-Aktion „We ride as one“.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktion „We ride as one“ in Antwerpen.

Ducati-Aktion „We ride as one“ in Antwerpen.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktion „We ride as one“ in Dubai (2025).

Ducati-Aktion „We ride as one“ in Dubai (2025).

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Treffen „We ride as one“ in Düsseldorf.

Ducati-Treffen „We ride as one“ in Düsseldorf.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktion „We ride as one“ in Cambridge.

Ducati-Aktion „We ride as one“ in Cambridge.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one“.

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Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktion „We ride as one“.

Ducati-Aktion „We ride as one“.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Treffen „We ride as one“ in London.

Ducati-Treffen „We ride as one“ in London.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Treffen „We ride as one“ in Mexico City (2024).

Ducati-Treffen „We ride as one“ in Mexico City (2024).

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Treffen „We ride as one“ in New York (2024).

Ducati-Treffen „We ride as one“ in New York (2024).

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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