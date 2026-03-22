Autos erzielen auf Catawiki die höchsten Preise

Catawiki, ein Online-Marktplatz für besondere Objekte, hat im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Objekte versteigert. Die höchsten Preise erzielten dabei durchweg Autos, insbesondere Oldtimer. An der Spitze in Deutschland stand ein Maserati 3500 GT von 1962, der für 145.000 Euro einen neuen Besitzer fand. Von 1957 bis 1964 wurden lediglich 2226 Exemplare des 220 PS starken und 230 km/h schnellen Fahrzeugs produziert.

Für 93.888 Euro fand ein graphitgrauer Mercedes-Benz 220 S „Ponton“- Cabriolet mit roter Lederausstattung aus dem Jahr 1959 einen deutschen Käufer. 2178 Fahrzeuge wurden seinerzeit gebaut. Für 85.000 Euro versteigert wurde Jaguar E-Type Serie III V12 Roadster. Der 5,3-Liter-V12 war vor knapp zehn Jahren vom renommierten Motorenbauer Ritterbeck komplett überholt worden. Der Wagen wurde vom Erstbesitzer neu lackiert und befindet sich seitdem in der originalen und äußerst seltenen Farbe Jaguar Lavender Blue / Ice Blue Metallic.



Ebenfalls an einen Bieter in Deutschland ging für 42.500 Euro ein BMW Z1, Baujahr 1990, in der Farbvariante Fungelb. Schätzungen schwanken zwischen 133 und 141 Exemplaren in der seltenen Lackierung. Der Roadster mit den Klappscheinwerfern fiel bei seiner Einführung nicht zuletzt durch seine vollständig in die Seitenschweller versenkbaren Türen auf.



Unter den teuersten Autos von Catawiki in Deutschland befand sich 2025 auch ein 1988er Lancia Delta Integrale. Er war dem erfolgreichen Bieter 38.000 Euro wert. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine frühe Ausführung mit dem ursprünglichen Acht-Ventil-Turbomotor. Diese erste Integrale-Generation mit ihren weit ausgestellten Kotflügeln bildete die Basis für die Rallyeautos, mit denen Lancia Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre die Rallye-Weltmeisterschaft dominierte.



Eines der jüngeren hochpreisigeren Fahrzeuge war ein Mercedes-Benz G 63 AMG von 2013, der für 46.500 Euro versteigert wurde. (aum)



