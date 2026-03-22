Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Autos erzielen auf Catawiki die höchsten Preise

aum – 22. März 2026

Catawiki, ein Online-Marktplatz für besondere Objekte, hat im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Objekte versteigert. Die höchsten Preise erzielten dabei durchweg Autos, insbesondere Oldtimer. An der Spitze in Deutschland stand ein Maserati 3500 GT von 1962, der für 145.000 Euro einen neuen Besitzer fand. Von 1957 bis 1964 wurden lediglich 2226 Exemplare des 220 PS starken und 230 km/h schnellen Fahrzeugs produziert.

Für 93.888 Euro fand ein graphitgrauer Mercedes-Benz 220 S „Ponton“- Cabriolet mit roter Lederausstattung aus dem Jahr 1959 einen deutschen Käufer. 2178 Fahrzeuge wurden seinerzeit gebaut. Für 85.000 Euro versteigert wurde Jaguar E-Type Serie III V12 Roadster. Der 5,3-Liter-V12 war vor knapp zehn Jahren vom renommierten Motorenbauer Ritterbeck komplett überholt worden. Der Wagen wurde vom Erstbesitzer neu lackiert und befindet sich seitdem in der originalen und äußerst seltenen Farbe Jaguar Lavender Blue / Ice Blue Metallic.

Ebenfalls an einen Bieter in Deutschland ging für 42.500 Euro ein BMW Z1, Baujahr 1990, in der Farbvariante Fungelb. Schätzungen schwanken zwischen 133 und 141 Exemplaren in der seltenen Lackierung. Der Roadster mit den Klappscheinwerfern fiel bei seiner Einführung nicht zuletzt durch seine vollständig in die Seitenschweller versenkbaren Türen auf.

Unter den teuersten Autos von Catawiki in Deutschland befand sich 2025 auch ein 1988er Lancia Delta Integrale. Er war dem erfolgreichen Bieter 38.000 Euro wert. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine frühe Ausführung mit dem ursprünglichen Acht-Ventil-Turbomotor. Diese erste Integrale-Generation mit ihren weit ausgestellten Kotflügeln bildete die Basis für die Rallyeautos, mit denen Lancia Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre die Rallye-Weltmeisterschaft dominierte.

Eines der jüngeren hochpreisigeren Fahrzeuge war ein Mercedes-Benz G 63 AMG von 2013, der für 46.500 Euro versteigert wurde. (aum)

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser Maserati 3500 GT von 1962 wurde für 145.000 Euro verkauft.

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser Maserati 3500 GT von 1962 wurde für 145.000 Euro verkauft.

Photo: Carrosso/Catawiki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser Mercedes-Benz 220 S Cabriolet von 1959 ging für 93.888 Euro weg.

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser Mercedes-Benz 220 S Cabriolet von 1959 ging für 93.888 Euro weg.

Photo: Tuned Imports/Catawiki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Für 85.000 Euro fand dieser Jaguar E-Type V12 Cabriolet von 1973 einen Käufer.

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Für 85.000 Euro fand dieser Jaguar E-Type V12 Cabriolet von 1973 einen Käufer.

Photo: user-c179831/Catawiki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser seltene BMW Z4 von 1990 in Fungelb fand für 42.500 Euro einen neuen Besitzer.

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser seltene BMW Z4 von 1990 in Fungelb fand für 42.500 Euro einen neuen Besitzer.

Photo: Carrosso/Catawiki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser Lancia Delta Integrale von 1988 wurde für 38.000 Euro ersteigert.

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser Lancia Delta Integrale von 1988 wurde für 38.000 Euro ersteigert.

Photo: rwal356/Catawiki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser Mercedes-Benz G 63 AMG von 2013 wurde für 46.500 Euro ersteigert.

Autos erzielten auf der Online-Plattform Catawiki in Deutschland im vergangenen Jahr die höchsten Preise: Dieser Mercedes-Benz G 63 AMG von 2013 wurde für 46.500 Euro ersteigert.

Photo: Net Classic/Catawiki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Der Covert kam mit eFuel ohne Probleme ans Ziel.
London to Brighton Veteran Car Run: Altes Eisen, junger Sprit
Porsche-Fan Magnus Walker.
18 Porsche kommen unter den Hammer
Volle Hallen bei der Bremen Classic Motorshow 2025.
Bremen Classic Motorshow: Oldtimer-Festspiele in acht Hallen
Ein Oldtimer braucht Aufmerksamkeit und Pflege.
Ratgeber: Frisch geputzt in den Winterschlaf
AvD.
Oldtimer fahren 20 Prozent der Strecke über Kopfsteinpflaster

Audio

Der neue Peugeot 408 ist ab sofort bestellbar

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren