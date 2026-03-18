Neues Onlineportal für Motorradsicherheitstrainings

Gerade zu Beginn der Motorradsaison fehlt nach der Winterpause oft die nötige Routine. Nach Monaten ohne Fahrpraxis empfehlen ADAC, DVR und IfZ deshalb insbesondere zum Frühjahr ein Motorradsicherheitstraining zu absolvieren. „„Gerade Bremsmanöver oder das richtige Verhalten in Kurven müssen regelmäßig geübt werden, um im Ernstfall richtig reagieren zu können“, betont IfZ-Forschungsleiter André Lang. Bei den Fahrsicherheitsterminen werden Notbremsungen, Ausweichmanöver und Kurvenfahrten sowie die richtige Blickführung und Fahrzeugkontrolle geübt. Ziel ist es, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und so sicherer zu fahren. Instruktoren lenken den Blick auf typische Gefahrensituationen und wie sie sich vermeiden lassen.

Von einem Motorradtraining profitieren nicht nur Fahranfänger. Auch erfahrene Motorradfahrer nutzen die Gelegenheit, ihre Fahrtechnik zu verbessern oder nach längeren Pausen wieder ein Gefühl für das Motorrad zu entwickeln. Besonders Wiedereinsteiger – die nach mehreren Jahren Zweiradabstinenz wieder aufs Motorrad steigen – nehmen entsprechende Angebote verstärkt wahr. Neben dem praktischen Training spielt auch das Thema Risikobewusstsein eine wichtige Rolle.



Das jetzt freigeschaltete Portal listet Einsteiger- und Wiedereinsteigerkurse ebenso auf wie spezielle Enduro- oder Rollertrainings bis hin zu mehrtägigen Veranstaltungen, auch auf der Rennstrecke. Einige Berufsgenossenschaften unterstützen die Teilnahme mit einem finanziellen Beitrag bis hin zur kompletten Erstattung der Kosten. Auch hierzu liefert die Seite ifz.de/motorradtraining Hinweise. (aum)



