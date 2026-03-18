Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Neues Onlineportal für Motorradsicherheitstrainings

aum – 18. März 2026

Gerade zu Beginn der Motorradsaison fehlt nach der Winterpause oft die nötige Routine. Nach Monaten ohne Fahrpraxis empfehlen ADAC, DVR und IfZ deshalb insbesondere zum Frühjahr ein Motorradsicherheitstraining zu absolvieren. „„Gerade Bremsmanöver oder das richtige Verhalten in Kurven müssen regelmäßig geübt werden, um im Ernstfall richtig reagieren zu können“, betont IfZ-Forschungsleiter André Lang. Bei den Fahrsicherheitsterminen werden Notbremsungen, Ausweichmanöver und Kurvenfahrten sowie die richtige Blickführung und Fahrzeugkontrolle geübt. Ziel ist es, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und so sicherer zu fahren. Instruktoren lenken den Blick auf typische Gefahrensituationen und wie sie sich vermeiden lassen.

Von einem Motorradtraining profitieren nicht nur Fahranfänger. Auch erfahrene Motorradfahrer nutzen die Gelegenheit, ihre Fahrtechnik zu verbessern oder nach längeren Pausen wieder ein Gefühl für das Motorrad zu entwickeln. Besonders Wiedereinsteiger – die nach mehreren Jahren Zweiradabstinenz wieder aufs Motorrad steigen – nehmen entsprechende Angebote verstärkt wahr. Neben dem praktischen Training spielt auch das Thema Risikobewusstsein eine wichtige Rolle.

Das jetzt freigeschaltete Portal listet Einsteiger- und Wiedereinsteigerkurse ebenso auf wie spezielle Enduro- oder Rollertrainings bis hin zu mehrtägigen Veranstaltungen, auch auf der Rennstrecke. Einige Berufsgenossenschaften unterstützen die Teilnahme mit einem finanziellen Beitrag bis hin zur kompletten Erstattung der Kosten. Auch hierzu liefert die Seite ifz.de/motorradtraining Hinweise. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
ADAC-Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer: Fahrt über die Rüttelplatte.

ADAC-Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer: Fahrt über die Rüttelplatte.

Photo: Auto-Medienportal.Net

Download:

Der ADAC, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und das Institut für Zweiradsicherheit informieren Motorrad- und Rollerfahrer online und bundesweit über Trermine für Sicherheitstrainings.

Der ADAC, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und das Institut für Zweiradsicherheit informieren Motorrad- und Rollerfahrer online und bundesweit über Trermine für Sicherheitstrainings.

Photo: IfZ via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Halstuch Aura des Instituts für Zweiradsicherheit (nicht nur) für Motorradfahrer.
Halstuch erhöht die Sicherheit von Motorradfahrern
Für Kinder unter sieben Jahren ist auf dem Motorrad oder Motorroller ein geeigneter Sitz vorgeschrieben.
Ratgeber: Mit dem Kind auf dem Motorrad
Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.
Honda testet sein erstes Elektromotorrad
Der erste Prototyp einer KI-basierten Gestensteuerung mit haptischem Feedback für Motorradgriffe, das von einem Team der TH Köln in Kooperation mit der Brehmergroup entwickelt wird.
Kann man mit dem Motorradgriff nicht noch mehr steuern?
Elektromotorrad.
Elektrokrafträder holen leicht auf

Audio

Autonews vom 18. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren