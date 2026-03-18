Die Kraftstoffpreise bleiben hoch

Die Kraftstoffpreise sind gegenüber der Vorwoche zwar gesunken, bleiben aber wegen des Iran-Krieges hoch. Ein Liter Diesel verbilligte sich nach ADAC-Angaben im bundesweiten Mittel um 2,6 Cent auf 2,162 Euro. Nur minimal billiger ist Super E10, das um 0,3 Cent gesunken ist und aktuell 2,042 Euro kostet. Damit kostet Diesel derzeit zwölf Cent mehr als Super E10 – die Steuer auf Diesel ist jedoch um 20 Cent je Liter niedriger. Der Automobilclub hält den Kraftstoff nach wie vor für überteuert.

Im zum europäischen Ausland ist der Preisanstieg in Deutschland seit dem Kriegsbeginn teilweise deutlich höher ausgefallen. Der Ölpreis liegt aktuell bei 103 US-Dollar und damit deutlich über dem Wert der Vorwoche. Die Kraftstoffpreise haben diesen Schritt nach oben allerdings schon in den vorherigen Tagen vorweggenommen, stellt der ADAC fest und spricht sich dafür aus, vorübergehend die Energiesteuer auf Kraftstoffe zu senken. Diesel könnte auf den EU-Mindeststeuersatz für Energie abgesenkt und Benzin vergleichbar reduziert werden. Das würde für etwa 15 Cent Entlastung je Liter Kraftstoff sorgen. Eine Energiesteuersenkung hätte den Vorteil, dass sie schnell und befristet umgesetzt werden könnte. Der ADAC erwartet jedoch gleichzeitig, dass eine Entlastung vollständig an den Zapfsäulen und beim Verbraucher ankommt. (aum)

