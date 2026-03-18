Livewire senkt den Preis

Konkurrenz belebt das Geschäft. Offenbar auch als Reaktion auf die Honda WN07 hat Livewire den Preis für die One gesenkt. Das Elektromotorrad mit einer Dauerleistung von 63 kW (86) und einer Normeichweite von um die 160 Kilometern wird nun für 14.790 Euro (Schweiz: 12.090 CHF) angeboten. Im Spätsommer 2025 hatte die Marke bereits zeitweilig den Preis für die S2 drastisch gesenkt.

Im vergangenen Jahr hat die Harley-Davidson-Tochter 66 Motorräder in Deutschland neu zugelassen, in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind es ein Dutzend. Das steht aktuell für einen Marktanteil von 24 Prozent bei den Elektromotorrädern. Die One ist ursprünglich als Harley-Davidson Livewire auf den Markt gekommen und war das erste Elektromotorrrad eines renommierten Herstellers überhaupt. (aum)



