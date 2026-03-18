Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Livewire senkt den Preis

aum – 18. März 2026

Konkurrenz belebt das Geschäft. Offenbar auch als Reaktion auf die Honda WN07 hat Livewire den Preis für die One gesenkt. Das Elektromotorrad mit einer Dauerleistung von 63 kW (86) und einer Normeichweite von um die 160 Kilometern wird nun für 14.790 Euro (Schweiz: 12.090 CHF) angeboten. Im Spätsommer 2025 hatte die Marke bereits zeitweilig den Preis für die S2 drastisch gesenkt.

Im vergangenen Jahr hat die Harley-Davidson-Tochter 66 Motorräder in Deutschland neu zugelassen, in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind es ein Dutzend. Das steht aktuell für einen Marktanteil von 24 Prozent bei den Elektromotorrädern. Die One ist ursprünglich als Harley-Davidson Livewire auf den Markt gekommen und war das erste Elektromotorrrad eines renommierten Herstellers überhaupt. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Livewire One.

Livewire One.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire One.

Livewire One.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

DS No.7.
Vorstellung DS No. 7: Bestseller mit neuem Auftritt
ADAC-Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer: Fahrt über die Rüttelplatte.
Neues Onlineportal für Motorradsicherheitstrainings
Bürgermeister Murat Karakaya, Opel- und Stellantis-Deutschland-Personalchef Ralph Wangemann, SPV-Geschäftsführerin Elisabeth Israel, Oberbürgermeister Patrick Burghardt und Helen Winkler, Vorsitzende der Wicherngemeinde, bei der Eröffnung des Bildungszentrums Berliner Viertel in Rüsselsheim (von rechts).
Stellantis und SPV eröffnen Einrichtung für benachteiligte Heranwachsende
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Woche.
Die Kraftstoffpreise bleiben hoch
Jeep Compass 4xe.
Jeep ist beim Finale dabei
Hyundai hat am Nürburgring zwei Ultra-Schnellladestationen für N-Fahrer in Betrieb genommen.
Hyundai nimmt Schnellladestation am Nürburgring in Betrieb

Audio

Autonews vom 18. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren