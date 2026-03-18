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Next Generation Mobility

Hyundai nimmt Schnellladestation am Nürburgring in Betrieb

aum – 18. März 2026

Hyundai hat am Nürburgring zwei Ultra-Schnellladestationen in Betrieb genommen. Sie befinden sich direkt am Eingang der Touristenstrecke. An den insgesamt vier Ladepunkten mit einer Leistung von bis zu 400 kW können Fahrer eines Ioniq 5 N oder Ioniq 6 N künftig mit der App „Charge my Hyundai“ kostenlos Strom „tanken“.

Hyundai betreibt bereits seit 2013 ein Testzentrum am Nürburgring, für das auch das „N“ bei den Performancefahrzeugen der Marke steht. Es wurde erst im vergangenen Jahr für 13 Millionen Euro erweitert und ist Teil des europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums von Hyundai in Rüsselsheim. (aum)

Weiterführende Links: Hyundai-Presseseite

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Hyundai hat am Nürburgring zwei Ultra-Schnellladestationen für N-Fahrer in Betrieb genommen.

Hyundai hat am Nürburgring zwei Ultra-Schnellladestationen für N-Fahrer in Betrieb genommen.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 18. März 2026

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