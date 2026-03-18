Stellantis und SPV eröffnen Einrichtung für benachteiligte Heranwachsende

Stellantis und das Sozialunternehmen SPV haben in Rüsselsheim jetzt offiziell das „Bildungszentrum Berliner Viertel“ eröffnet. Es richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, um ihnen bessere Zukunftschancen zu bieten. Das Angebot am Opel-Stammsitz ist Teil des weltweiten sozialen „Stellantis Philanthropy“-Programms und findet in Räumen der Wicherngemeinde statt.

Die ersten Kurse für die Heranwachsenden sind bereits im Dezember 2025 angelaufen und werden sehr gut angenommen. Im Fokus steht die Förderung von Sprache, Motorik und kognitiven Fähigkeiten, aber auch Hausaufgabenbetreuung wird angeboten. In den Fächern Mathematik und Deutsch wird Nachhilfe angeboten. Neu hinzugekommen sind Kurse wie „Medienprofis“, in dem der Umgang mit Medien, Tablets und Office-Programmen geschult wird, und die „Kreativwerkstatt“ mit kreativem Basteln und Gruppenspielen. Je nach Thema und Kurs können Kinder ab vier Jahren (wie bei den „Vorschulprofis“) bis zur 7. Klassenstufe teilnehmen.



Pro Woche erreicht das Bildungszentrum Berliner Viertel rund 80 Kinder und Jugendliche. Neben der Projektkoordinatorin und derzeit zwölf Übungsleitern unterstützen auch zahlreiche Ehrenamtliche. Für die Kindergärten vor Ort findet einmal pro Quartal das „Bilderbuchkino“ statt, mit dem die Verantwortlichen des Bildungszentrums weitere Kinder und Familien im Viertel ansprechen. (aum)

