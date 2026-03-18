Modellpflege bei der Triumph Daytona 660

Nach der Modellpflege der Trident 660 und Tiger Sport 660 folgt bei Triumph nun natürlich auch ein Update für die Daytona 660. Zu den Neuerungen zählen eine voll einstellbare Showa‑USD-Gabel, der jetzt serienmäßige Schaltassistent und der Wechsel die Supersportreifen M9RR von Metzeler. Die Maßnahmen dienen dazu, die Dynamik bei unveränderter Motorleistung weiter zu steigern. Dazu kommen ein Fußbremshebel aus klar eloxiertem Aluminium und ein neuer Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht sowie neue Farben und Grafiken.

Der neue Modelljahrgang ist ab nächsten Monat erhältlich. Im Angebot ist auch ein 35-kW-Umrüstsatz. Die Leistungsreduzierung kann nach Erwerb des A-Führerscheins leicht rückgängig gemacht werden.



Die Triumph Daytona 660 kostet 9995 Euro (Österreich: 11.295 Euro). (aum)



