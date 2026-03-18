Der Motorradmarkt normalisiert sich

Nach den Sondereffekten im Rahmen der Euro-5+-Umstellung im vergangenen Jahr normalisiert sich der Motorradmarkt in Deutschland wieder. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden 16.994 Neuzulassungen registriert. Das sind über 5000 Fahrzeuge bzw. 42 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

Nach Angaben des Industrieverbands Motorrad waren darunter 11.786 Krafträder (plus 38,7 Prozent), 1273 Maxi-Scooter (+47,3 %), 1756 Leichtkrafträder (+49,3 %) sowie 2179 125er-Roller (+54,8 %).



Die Zahl der Elektrofahrzeuge insgesamt stieg mit 714 Neuanmeldungenauf um das Doppelte. Das Gros entfiel auf die beiden kleinen Klassen und mehrheitlich auf die Leichtkraftroller. Bei den klassischen Motorrädern waren es in den beiden vergangenen Monaten lediglich 51 Stück und damit acht Fahrzeuge mehr als im Vorjahr. Bei den Kraftrollern ging die Zahl von 15 auf 13 zurück. (aum)



