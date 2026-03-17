Nissan und Wayve bringen Robotaxi auf die Straße

Nissan und Wayve haben einen neuen Robotaxi-Prototypen vorgestellt. Das Fahrzeug basiert auf dem vollelektrischen Nissan Leaf und soll im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojekts mit Uber ab Ende 2026 erstmals in Tokio getestet werden. Perspektivisch planen die Partner eine Ausweitung auf mehr als zehn Städte weltweit.

Der Prototyp kombiniert Nissans Fahrzeugtechnologie mit der KI-Software von Wayve sowie der NVIDIA-Referenzarchitektur DRIVE Hyperion. Ziel ist autonomes Fahren auf Stufe vier, bei dem das Fahrzeug in definierten Einsatzgebieten vollständig selbstständig operiert. Dafür setzt Nissan auf redundante Systeme, die speziell für den Robotaxi-Betrieb entwickelt wurden. Ein umfangreiches Sensorsystem soll dabei für die notwendige Umfelderkennung sorgen. So sollen hochauflösende Kameras mit 360-Grad-Abdeckung, Radar sowie ein nach vorne gerichteter LiDAR-Sensor selbst komplexe Verkehrssituationen erfassen.



Kern der Technologie ist der sogenannte „AI Driver“ von Wayve. Die KI verarbeitet Sensordaten in Echtzeit, verzichtet auf hochauflösende Karten und lernt stattdessen dynamisch aus Verkehrssituationen. So soll sie sichere Fahrentscheidungen treffen und sich flexibel an wechselnde Bedingungen anpassen.



Langfristig streben die Unternehmen einen Übergang von Testphasen mit Sicherheitsfahrern hin zu skalierbaren, kommerziellen Robotaxi-Diensten an. (aum)

