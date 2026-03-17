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Kia spendet zwei Kleintransporter gegen die Müllflut

aum – 17. März 2026

Kia hat seinem globalen Partner „The Ocean Cleanup“ zwei Kleintransporter vom Typ K2700 gespendet, die dabei helfen sollen, den aus zwei Flüssen in Guatemala entfernten Plastikmüll schneller abzutransportieren. Die jüngste Initiative im Rahmen der Allianz von Kia und der Non-Profit-Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, das Plastik in Flüssen aufzufangen, bevor es ins Meer gelangt.

Guatemala ist ein wichtiger Standort für diese Partnerschaft, da die Flüsse Motagua und Las Vacas jährlich rund 20.000 Tonnen Plastikabfall mit sich führen und so zu zwei der größten Müllquellen für das Karibische Meer geworden sind. The Ocean Cleanup setzt dagegen zwei schwimmende Müllsammelsystemen ein, die durch Sperren den von der Strömung mitgeführten Plastikabfall zu einem Entnahmebereich leiten, wo er entfernt und weiterverarbeitet werden kann. Hier kommen die Kia-Transporter ins Spiel, die den gesammelten Abfall schneller zu den Sortier- und Entsorgungsanlagen transportieren können. (aum)

Weiterführende Links: Kia-Presseseite

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Kia K2700.

Kia K2700.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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Kia unterstützt Umweltorganisation Ocean Cleanup bei der Beseitigung von Plastikmüll in Guatemala.

Kia unterstützt Umweltorganisation Ocean Cleanup bei der Beseitigung von Plastikmüll in Guatemala.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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Kia unterstützt Umweltorganisation Ocean Cleanup bei der Beseitigung von Plastikmüll in Guatemala.

Kia unterstützt Umweltorganisation Ocean Cleanup bei der Beseitigung von Plastikmüll in Guatemala.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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