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Next Generation Mobility

Audi A2 e-tron im Schattenriss

aum – 17. März 2026

Audi hat einen Schattenriss des A2 e-tron veröffentlicht, der die Silhouette des kommenden Elektro-Einstiegsmodells der Marke mit den vier Ringen zeigt. Seine Weltpremiere soll der kompakte Stromer, der im Heimatwerk in Ingolstadt gebaut wird, im Herbst erleben. „Der A2 e-tron ist zentral für unsere Marke und auch für den Standort Deutschland“, sagt Audi CEO Gernot Döllner. „Mit der Produktion einer zusätzlichen vollelektrischen Modellfamilie in Ingolstadt sichern wir Arbeitsplätze und liefern E-Mobilität ‚made in Germany‘“. (aum)

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Designskizze des Audi A2 e-tron.

Designskizze des Audi A2 e-tron.

Photo: Audi via Autoren-Union Mobilität

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