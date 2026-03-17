Kfz-Gewerbe warnt vor Diktat der Versicherungen bei Gebrauchtteilen

Das deutsche Kfz-Gewerbe (ZDK) und der der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) schlagen Alarm. Beim Deutschen Autorechtstag 2026 in Bonn warnen die Branchenverbände vor wachsendem Einfluss der Versicherer auf Reparaturen. Wenn Kostenkalkulationen diktierten, dass gebrauchte Teile verbaut werden, geraten Qualität, Sicherheit und Gewährleistung ins Hintertreffen – und die Entscheidungsfreiheit der Werkstätten gleich mit, kritisieren die Verbände. Über die richtige Reparatur solle das Fachhandwerk entscheiden, nicht die Versicherung.

„Es darf nicht sein, dass Versicherer faktisch vorgeben, welche Ersatzteile in einer Reparatur verbaut werden“, so Thomas Peckruhn, Präsident des ZDK. Die Entscheidung über die geeigneten Teile müsse bei den qualifizierten Fachbetrieben liegen, tragen sie doch auch die Verantwortung für Reparaturqualität, Verkehrssicherheit und Gewährleistung. Der Einsatz gebrauchter Ersatzteile könne zwar einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten, dürfe aber nicht durch regulatorische Vorgaben oder wirtschaftlichen Druck erzwungen werden. (aum)

