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Next Generation Mobility

Stellantis Pro One bietet Elektro-Transporter zum Dieselpreis

aum – 17. März 2026

Stellantis Pro One pusht seine Elektro-Transporter. Bis Ende Juni bietet die Nutzfahrzeugsparte des Mehrmarken-Konzerns die batterieelektrische Versionen aller Kompakt- und Mittelklasse-Transporter zum gleichen Preis wie ihre Diesel-Pendants an. Das Angebot gilt für alle kompakten (Citroën Berlingo, Fiat Professional Doblò, Opel Combo, Peugeot Partner) und mittelgroßen BEV-Transporter (Citroën Jumpy, Fiat Professional Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert).

Mit der europaweiten Kampagne will Stellantis den Übergang zur gewerblichen Elektromobilität unterstützen, indem es ihrer Enschätzung nach eines der größten Bedenken für die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs beseitigt: den Kaufpreis. Daneben sollen sich gewerbliche Kunden von der Vielseitigkeit im Einsatz, mit einer Nutzlast von 800 kg bis 1,5 Tonnen (analog der Diesel-Pendants) sowie einer Reichweite von bis zu 340 km für die Kompakt- und bis zu 350 km für die mittelgroßen Transporter, überzeugen lassen. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Elektro-Transporter-Flotte von Stellantis.

Elektro-Transporter-Flotte von Stellantis.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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