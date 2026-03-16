Daniel Schnell wird neuer Geschäftsführer von Suzuki Deutschland

Daniel Schnell übernimmt zum 1. April die Position des Managing Director der Suzuki Deutschland GmbH. Der bisherige Deputy Managing Director folgt auf Kazuyuki Yamashita, der künftig für Suzuki GB PLC – die britische Tochtergesellschaft der Suzuki Motor Corporation – tätig sein wird. Daniel Schnell ist der erste deutsche Geschäftsführer in der 50-jährigen Geschichte von Suzuki Deutschland.

Schnell arbeitet seit Februar 2020 für Suzuki Deutschland. Er startete als General Manager Sales Automobile und wurde 2021 zum Deputy Managing Director ernannt. In dieser Funktion arbeitete Schnell bereits eng mit seinem Vorgänger zusammen. Vor seinem Eintritt bei Suzuki war der Diplom-Volkswirt in leitenden Funktionen im Vertrieb und Händlernetz bei der Fiat Chrysler Automobiles Germany AG sowie im Vertrieb bei Hyundai Motor Deutschland tätig. (aum)

