MG Motor startet in Deutschland zwei neue Elektro-Modelle

MG Motor startet in Deutschland den Verkauf von zwei neuen vollelektrischen Modellen. Zum einen wurde der kompakte Elektro-Bestseller MG4 überarbeitet, der mit Heckantrieb in zwei stärkeren Varianten vorfährt. In der Einstiegsversion (ab 42.990 Euro) leistet der E-Motor 140 kW (190 PS) und ist mit einer 64 kWh großen Batterie kombiniert, die eine WLTP-Reichweite von 452 Kilometern ermöglichen soll. Die stärkere Kombination aus 180 kW (245 PS) starker E-Maschine und 77-kWh-Batterie soll es auf eine WLTP-Reichweite von 545 Kilometern bringen. Topmodell der Hatchback-Baureihe ist der MG4 EV XPOWER mit 320 kW (435 PS), 64-kWh-Batterie und Allradantrieb ab 46.990 Euro.

Zweites Modell ist der MGS6 EV als neues vollelektrisches SUV im C-Segment. Hier gibt es die Wahl zwischen einer heckgetriebenen Version mit 180 kW (244 PS) und einer Allradvariante mit 266 kW (361 PS). In beiden Fällen ist eine 77 kWh große Batterie verbaut, die eine Reichweite von bis zu 530 Kilometern nach WLTP erlauben soll. Der Einstiegspreis für den MGS6 EV liegt in Deutschland bei 49.990 Euro. (aum)

