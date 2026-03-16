Leapmotor bei deutschen Privatkunden hoch im Kurs

Leapmotor setzt sein Wachstum in Deutschland fort. Im Februar verkaufte das chinesische Elektroauto-Start-up laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes erneut mehr als 1000 Fahrzeuge. Mit einer Privatkundenquote von über 75 Prozent erreichte der im Winter 2024 auf dem deutschen Markt gestartete Stellantis-Partner damit die Spitzenposition unter allen chinesischen E-Auto-Marken, sowohl im Einzelmonat als auch im bisherigen Jahresverlauf kumuliert.

Der Marktanteil von Leapmotor im Segment der rein elektrischen Fahrzeuge lag im vergangenen Monat erstmals bei über zwei Prozent, der Anteil am gesamten Pkw-Markt bei mehr als 0,5 Prozent. (aum)

