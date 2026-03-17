Vorstellung DS No 7: Bestseller mit neuem Auftritt

Mit dem DS 7 begann vor acht Jahren für DS eine neue Zeitrechnung. Mit dem kompakten SUV rollte das erste eigenständige Modell der im Jahr 2014 gegründeten Premiummarke im Stellantis-Konzern auf den Markt. Bis dahin waren die DS-Automobile mehr oder weniger deutlich von der Muttermarke Citroën abgeleitete Fahrzeuge. Der DS 7 erwies sich auf Anhieb als Bestseller und erreicht aktuell die Hälfte aller DS-Zulassungen. In Deutschland, wo DS im vergangenen Jahr knapp 3000 Verkäufe verzeichnete, entfallen inzwischen zwei Drittel der Zulassungen auf das kompakte SUV.

Die Neuauflage, die im Herbst bei den Händlern steht, ist in der Länge um dezente sieben Zentimeter auf 4,66 Meter gewachsen. Gleichzeitig verlängerte sich der Radstand auf 2,79 Meter, sodass der Innenraum deutlich großzügiger gestaltet werden konnte. Die anderen Abmessungen blieben unverändert. Beim Design ließen sich die Kreativen in Paris bei der leicht gewölbten Dachlinie und dem Spoiler auf der Heckklappe von der Studie DS Aero Sport Lounge inspirieren, wovon vor allem die Kopffreiheit im Fond profitierte. Im Vergleich zum Vorgänger wurden die beiden hinteren Seitentüren gegenüber dem Vorgänger verlängert, was wiederum die Fläche der Seitenfenster um 30 Prozent vergrößerte. Das optionale Glas-Panoramadach bringt zusätzliche Helligkeit in den Innenraum. Hinter der Heckklappe entstand ein Gepäckraum mit einem Fassungsvermögen von je nach Version 500 bis 560 Litern, wobei sich der Kofferraumboden in zwei Positionen fixieren lässt.



Der Innenraum ist wie bei DS üblich mit hochwertigen Materialien gestaltet, die von den Stellantis-Mitarbeitern im süditalienischen Melfi sauber verarbeitet worden sind. Vor dem Menschen hinter dem Lenkrad breiten sich zwei Bildschirme mit Diagonalen von 25,4 und 40,6 Zentimeter aus, über die die verschiedenen Einstellungen gesteuert werden. Das Lenkrad mit seinen X-förmig angeordneten Speichen gehört zum neuen Markenzeichen, mit dem sich DS von den allgemein gültigen Regeln abhebt. Von der großen Limousine DS No 8 übernimmt die Nummer Sieben die neue Lichtsignatur, und der beleuchtete Kühlergrill „DS Lumina Screen“ zusammen mit dem V-förmigen Tagfahrlicht geben dem kompakten SUV einen eigenständigen Auftritt.



Der neue DS No 7 kommt dank der Multi-Energy-Plattform mit vollelektrischen, aber auch mit Hybridantrieben zu den Kunden. Beim Topmodell der Baureihe (DS No7 E-Tense AWD Long Range) leistet der Elektroantrieb 257 kW (350 PS), was mittels Boost-Modus kurzfristig auf 276 kW (375 PS) gesteigert werden kann. Zwischen Null und 100 km/h vergehen 5,4 Sekunden, und als Reichweite verspricht DS bis zu 679 Kilometer.



In der elektrischen Frontantriebsversion stehen 180 kW (245 PS) bereit (im Boost-Modus 206 kW/280 PS), was sich in eine Beschleunigung von Null auf 100 km/h in 7,8 Sekunden übersetzt. Die Reichweite gibt DS mit 740 Kilometer an. Die beiden Topmodelle besitzen einen 97 kWh leistenden Akku, der an der Schnellladesäule in 27 Minute von 20 auf 80 Prozent geladen werden kann. Die Einstiegsvariante der rein elektrischen Modelle besitzt einen 74 kWh großen Akku, der eine Reichweite von 543 Kilometern ermöglichen soll. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei den Elektroversionen bei 190 km/h erreicht. Die Verbrauchswerte der „Elektriker“ liegen zwischen 16 und 16,9 kWh.



Neben den elektrischen Versionen bringt DS auch den DS No 7 Hybrid auf den Markt, der eine Reichweite von 1000 Kilometern erreichen soll. Als Antrieb wählten die Entwickler eine Kombination aus 1,2-Liter-Dreizylinder mit einem 48-Volt-Elektromotor mit einer Systemleistung von 145 PS (107 kW). Dank eines Verbrauchs von 5,3 Litern ergibt sich, so die DS-Mathematiker, eine Reichweite von 1040 Kilometern.



Wahrscheinlich erst im kommenden Jahr wird die Baureihe um eine weitere Version mit Mildhybridantrieb ergänzt werden. Als Antrieb dient dabei die in vielen anderen Stellantis-Baureihen eingesetzte Kombination aus 1,2-Liter-Dreizylinder (136 PS/100 kW) und einem 21 kW (28 PS) starken E-Motor. Als Verbrauch verspricht DS 5,3 Liter und eine Höchstgeschwindigkeit von 201 km/h.



Bei der Markteinführung werden die drei Ausstattungsversionen Aura, Pallas und Étoile bei den Händlern stehen, die alle unter anderem mit der DS Active Scan Suspension ausgerüstet sind. Dabei analysiert eine Kamera den Fahrbahnzustand und passt die Stoßdämpfer entsprechend an. Die Preisliste steht noch nicht fest. Die aktuelle Nummer Sieben beginnt bei rund 48.000 Euro. (aum)

