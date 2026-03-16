Frühlingswetter lockt Ausflügler

Zum Frühlingsbeginn nimmt der Verkehr auf den deutschen Autobahnen wieder zu. Mit dem Start der Osterferien in Niedersachsen und Bremen sowie dem zunehmenden Ausflugsverkehr steige laut ADAC am kommenden Wochenende die Staugefahr. Besonders betroffen sind am Freitagnachmittag und Samstagvormittag die Fernstraßen im Norden Deutschlands sowie die Routen in Richtung der Niederlande und der Wintersportgebiete in den Alpen und Mittelgebirgen.

Besonders staugefährdete Autobahnen sind:



A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

A2 Oberhausen – Dortmund

A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe, Dresden – Görlitz

A5 Frankfurt – Kassel; Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover; Fulda – Würzburg; Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A40 Duisburg – Essen – Dortmund

A81 Stuttgart – Singen

A93 Rosenheim – Kiefersfelden

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Autobahnring München



Auch auf wichtigen Transitstrecken im benachbarten Ausland muss weiterhin mit Verzögerungen gerechnet werden, vor allem aufgrund von Bauarbeiten. In Österreich sind davon unter anderem die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn betroffen. In der Schweiz sind insbesondere die Autobahnen A1 (Bern – Zürich – St. Margrethen), A2 (Luzern – Basel sowie Gotthard – Chiasso) und A3 (Basel – Zürich – Chur) belastet. In Italien bleibt die Brennerroute auf der A22 eine der wichtigsten und meistbefahrenen Nord-Süd-Verbindungen. Hier kann es aufgrund der Baustelle an der Luegbrücke zu Verzögerungen kommen. Auch Straßen in den Dolomiten sowie im Vinschgau können zeitweise stark frequentiert sein.



Zudem gibt es bei Stau Abfahrtssperren auf ausgewählten Strecken: In Tirol an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (im Raum Innsbruck zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr)

In Deutschland sind unter anderem die A7 im Landkreis Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, die A93 (Inntalautobahn) sowie die B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen betroffen. Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen weiterhin zu Wartezeiten kommen. (aum)

