Hintergrund: Wenn schon Reflex, dann richtig

Kein Wunder, wenn die Meldung, der CO2-Ausstoß sei 2025 in Deutschland nur um 0,1 Prozent gesunken, die üblichen Reflexe auslöst: Das Auto ist schuld. Das Elektroauto muss endlich zur moralischen Pflicht werden. Die Prämien müssen her. Und bitte das Tempolimit nicht vergessen. Bevor wieder das übliche Hauen und Stechen losbricht, lohnt sich für alle ein Blick auf die Fakten. Tempo 120 könnte zu einem Rückgang der Pkw-CO2-Emissionen in Deutschland um rund 0,4 Prozent führen.

Der Verkehrssektor (Straße, Schiene, Wasser, Luft) verursacht etwa 20 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland. Der Pkw trägt etwa zwölf bis dreizehn Prozent – also rund ein Achtel – zur gesamten deutschen CO2-Emissionen von 650 Millionen Tonnen bei. Das Umweltbundesamt (UBA) schätzt die CO2-Einsparungen durch Tempo 120 auf 2,6 Millionen Tonnen (Aussage des Verkehrsclub Deutschland: sieben Millionen Tonnen) pro Jahr. Aus den UBA-Zahlen ergibt sich der Wert von rund 0,4 Prozent.



Ob 0,1 oder 0,4 – angesichts der großen Gesamtmenge verschwinden beide Werte in der statistischen Unschärfe. Jede Konjunkturdelle und jede Schön-Wetter-Phase kann größere Ausschläge erzeugen. Also dienen beide Zahlen nur als Symbole, um die Debatten anzuheizen? (aum)

